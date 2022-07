In estate, tutti vanno alla ricerca di piatti semplici e leggeri, ma che non portino a rinunciare al gusto. Il forte caldo può mettere alla prova il nostro appetito, ecco perché si preferiscono cibi poco cotti e rinfrescanti. Ma a mangiare le solite insalatone con pomodori, tonno, mais e l’insalata di pasta o riso freddo ci si può annoiare.

Il ventaglio di ingredienti che questa stagione ci regala è ricchissimo e ci permette di sbizzarrirci tra tradizione e innovazione. Chi non riesce a rinunciare a mettere a tavola la carne, troverà nel pollo un grande alleato. Infatti, le carni bianche, rispetto a quelle rosse, si prestano a cotture più sobrie e meno pesanti da digerire.

Ecco perché abbiamo pensato ad una ricetta insolita che dica basta petto di pollo in padella, asciutto e stopposo. Questo tipo di carne si presta ad essere protagonista di tantissime ricette, anche con sapori e profumi inediti.

Con pochi ingredienti e una spesa minima, porteremo in tavola un piatto sensazionale con gli odori del Mediterraneo. Per pranzo o per cena, da soli o con gli amici invitati faremo un figurone e nessuno si dovrà preoccupare delle calorie.

Basta petto di pollo in padella, ma un piatto light, morbido e succulento

Il piatto di oggi vede protagonista il petto di pollo. Questa parte dell’animale, rispetto alla coscia, contiene meno colesterolo ed è considerata la più magra. Al contempo, il petto è anche la parte più tenera e succulenta, ma anche quella più digeribile.

Con sole 100 calorie per 100 grammi, il pollo è fonte di proteine nobili e ferro, ma anche di zinco, potassio e sali minerali. Inoltre, un buon petto di pollo ha sempre prezzi contenuti.

La ricetta di oggi prevede la cottura in padella, con un condimento ai profumi del Mediterraneo con limone, olive e menta.

Gli ingredienti che ci servono sono:

a) 500g di petto di pollo;

b) 1 mazzo di menta;

c) 30g di olive verdi denocciolate;

d) 2 limoni non trattati;

e) ½ bicchiere di vino bianco.

Preparazione

Pochi sanno che la marinatura del pollo è fondamentale affinché non abbia un odore e un sapore troppo forte. Per questo iniziamo spremendo i limoni e immergendovi il pollo.

Poi, in una padella, con i bordi alti, versiamo 2 cucchiai d’olio e rosoliamo da entrambe le parti la carne sgocciolata, a fuoco alto. Versiamo il succo di limone rimasto nel tegame e lasciamo cuocere per 10 minuti.

Poi aggiustiamo di sale e aggiungiamo la menta tritata e le olive. Lasciamo cuocere per 10 minuti ancora e sfumiamo con poco vino bianco fino a cottura ultimata. Facciamo sì che il sugo sottostante il pollo non si asciughi e irroriamolo prima di servire.

