Quando cerchiamo di combattere la nostra lotta personale contro il calcare di casa, ci sembra di essere Don Chisciotte contro i mulini a vento. Più ci impegniamo e più prodotti compriamo, per ottenere magari un risultato di cui non siamo assolutamente contenti. Ricordiamoci, come sostengono sempre gli esperti che l’acqua italiana sarebbe tra le migliori d’Europa, ma anche tra le più calcaree. Per questo sono sempre più le famiglie che corrono ai ripari in maniera preventiva, acquistando e installando degli addolcitori. Se il calcare diventa un problema nei nostri bagni, e soprattutto nel water, potrebbero servire delle forze alleate. Ovviamente ci riferiamo a tutti gli ottimi prodotti che ci sono in commercio, ma anche ai soliti ed efficaci rimedi della nonna. Ricordando che alle volte uno da solo potrebbe non bastare e potremmo invece unirli per dare il colpo di grazia definitivo al calcare.

Sicuramente ci guadagniamo in salute

Utilizzare i classici prodotti come il bicarbonato e l’aceto non dovrebbe metterci a rischio salute. Parliamo infatti di prodotti naturali, senza contenuti chimici, che tutt’al più dovrebbero infastidirci l’olfatto. Aceto bianco e bicarbonato sarebbero il mix ideale per combattere le macchie, più che le incrostazioni. Unendoli assieme e mescolandoli anche in una semplicissima ciotolina, potremmo poi usarli per cercare di eliminare quelle famose chiazze gialle che si formano in bagno. Ricopriamo proprio le macchie con questi due prodotti per qualche minuto e poi rimuoviamo con una spugna.

Se il calcare non se ne va dal water e non basta il solito bicarbonato arrivano in soccorso questi 2 validissimi prodotti naturali ed economici

Partendo sempre dall’aceto come ingrediente naturale base per la nostra lotta al calcare, ecco che potremmo aggiungere anche il succo di limone. Anche in questo caso però, più che andare a scrostare, andremo a igienizzare. La combinazione degli acidi presenti in questi due alimenti sarebbe perfetta per combattere in maniera naturale i germi che si impossessano dei bagni. Unendo in un’unica soluzione aceto e limone, potremmo poi passarla nei nostri sanitari, aspettando però una decina di minuti prima di risciacquare.

Quando non bisogna dare tregua al calcare più ostinato

Se il calcare non se ne va dal water ecco che potremmo inserire, oltre all’aceto, anche il classico bicarbonato e soprattutto un terzo incomodo. Le nostre nonne sapevano bene che il sale grosso funziona contro il calcare come l’aglio coi vampiri. Prendiamo circa 150 grammi di bicarbonato e altrettanti di aceto e sale grosso, gettandoli direttamente nel water. Lasciamoli agire possibilmente per una mezz’oretta e poi tiriamo lo sciacquone. Se non dovesse essere stato abbastanza, ripetiamo l’operazione lasciando però che i nostri tre alleati agiscano per tutta la notte.

