Per mantenersi in salute e sentirsi giovani e scattanti anche dopo i 60 anni, svolgere attività fisica è fondamentale. D’altronde, sappiamo bene quanti benefici apporta all’organismo. Secondo l’OMG, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, bisognerebbe svolgere circa 150-300 minuti di attività aerobica, durante la settimana. Oppure, 75-150 minuti di attività più intensa, eseguendo anche degli esercizi di rafforzamento dei muscoli.

Un’attività fisica regolare di intensità moderata, apporta una serie di benefici, a tutte le età.

Si parte dell’aumento del benessere muscolare e cardiorespiratorio;

poi, si migliora la salute ossea e funzionale;

si riduce il rischio di ipertensione, ma anche di malattie cardiache coronariche;

l’attività fisica riduce il rischio di cadute e di fratture dell’anca o delle vertebre;

infine, è fondamentali per l’equilibrio energetico e il controllo del peso.

Ovviamente, parliamo di indicazioni generiche. Ogni individuo dovrà cercare la strategia di dimagrimento migliore per il suo corpo, (facendosi affiancare da medici e professionisti del settore). Certamente, le formule magiche non esistono. Meglio dirlo subito! Per dimagrire velocemente pancia e fianchi molte persone si dedicano alla corsa, molte altre invece a una semplice camminata. Ma è meglio correre o camminare per ridurre il grasso in eccesso?

Ad ogni modo, la determinazione e la costanza sono due elementi che non possono mancare in un programma di dimagrimento efficace. Per quanto riguarda gli allenamenti, invece, ne esistono davvero tantissimi tra cui scegliere. Esercizi vecchi e nuovi che s’intrecciano alla ricerca della combinazione perfetta.

L’ultima novità, si è diffusa sui social network durante il periodo del lockdown. Un workout cardio semplicissimo che si basa su una proporzione ben precisa.

Dunque, ecco perché dimagrire velocemente pancia e fianchi si può con quest’allenamento che spopola

L’allenamento in questione prende il nome di 12 3 30, condiviso sui canali social nel 2019 da un noto influencer. Da allora, il workout si è diffuso a macchia d’olio. In buona sostanza, si lavora con un tapis roulant, seguendo 3 semplici regole.

Impostare un’inclinazione del 12%;

scegliere una velocità di 3 miglia all’ora (4,8 km/h);

e camminare per 30 minuti.

Nel dettaglio, l’allenamento 12 3 30, grazie alla camminata in pendenza, aumenterebbe i benefici su tutto il corpo, tonificando più velocemente i muscoli. Con questi movimenti, non solo gambe e glutei apparirebbero più snelli e slanciati ma si ridurrebbe anche il giro vita e persino il grasso sulla schiena subirebbe una drastica diminuzione. Bisogna ripetere questo schema per 5 volte a settimana per raggiungere degli ottimi risultati già dopo poco tempo. Ovviamente, ribadisce l’ideatore, l’allenamento deve essere accompagnato da un’alimentazione corretta.

