L’ira dell’automobilista appena uscito dall’autolavaggio, con la vettura splendente e un centinaio di moscerini che si suicidano tra parabrezza e cofano. E, maggiormente il colore della vettura è chiaro e più si vedono i caduti. Quando poi facciamo lunghi viaggi e, ne troviamo interi gruppi, a causa del tempo che cambia, allora diventa anche snervante oltre che antiestetico. Per non parlare di quando affrontiamo d’estate le strade di campagna. Mai più centinaia di moscerini sull’auto con il rimedio più semplice ed economico del mondo che i nostri esperti vi invitano a seguire.

Perché bisogna rimuovere i moscerini

In pochi sanno che bisogna rimuovere i corpi dei moscerini e degli insetti spiaccicati sulla carrozzeria, per evitare che questa si opacizzi e si rovini. Il composto secco che si crea è infatti assolutamente dannoso per la vernice della nostra auto. Il consiglio è quello di lavare la vettura entro 48 ore dalla strage.

La soluzione magica

Mai più centinaia di moscerini sull’auto con il rimedio più semplice ed economico del mondo, utilizzando questa soluzione fai da te:

acqua calda, ma non bollente; detersivo per piatti.

Li uniamo in un contenitore con spruzzino e puliamo la zona colpita, che, verrà non solo detersa, ma creerà anche una breve patina, che impedirà ai moscerini di depositarsi nelle prime ore successive alla pulizia.

Limone e cartoncino

Due sistemi assolutamente curiosi, ma efficaci di rimozione dei moscerini sono il limone e un cartoncino. Così diversi, eppure uguali nello stesso obiettivo. Il cartoncino servirà come primo soccorso, nel caso in cui non abbiamo mezzi a disposizione e magari il vetro sia ostruito. Basterà usarlo come un rimuovi ghiaccio, con movimento a pettine. Il succo di limone, diluito in acqua, sarà invece un’altra alternativa economica, ma efficace per detergere e liberare il parabrezza!

