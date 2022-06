Da qualche settimana, ormai, l’estate sta annunciando il suo arrivo con temperature al di sopra della media stagionale. È giunta l’ora di tirar fuori dall’armadio capi più freschi e leggeri. Tornano, così, i completi in lino, i vestitini corti e le bandane tra i capelli. Tra le tendenze dell’estate 2022, anche i pantaloni sfoggiati dalle star del jet set internazionale che fanno intravedere le gambe, ma nascondono i difetti.

E se è vero che ogni età ha il suo outfit di riferimento, è altrettanto vero che la moda propone, sempre più di frequente, dei capi che possano soddisfare i gusti e le esigenze delle giovanissime, ma anche delle donne mature in un solo colpo. Per sentirsi belle e seducenti a 20 ma anche a 50 anni non servono miracoli, ma degli abbinamenti che possano valorizzare ogni fisico, anche con abiti low cost.

Non c’è estate che si rispetti senza vestitini e abiti corti, freschi e svolazzanti. Tuttavia, scoprire le gambe potrebbe costituire un problema, soprattutto alla soglia dei tanto temuti 40 e 50 anni. Dopo i famosi “anta”, gonne corte e pantaloncini sembrano non donare più alla silhouette.

Eppure, ecco come sentirsi belle e seducenti a 20 ma anche a 50 anni con questi pantaloni comodi e amatissimi per l’estate 2022

La moda estiva 2022 dice basta agli stereotipi. Anche una donna over 50 può indossare tranquillamente un paio di shorts. Il segreto è abbinarlo in modo adeguato. A 20 anni, ad esempio, uno dei must have più gettonati è il classico shorts in denim. Un pantaloncino di jeans che rappresenta un grande classico. Non manca mai nel guardaroba delle giovani generazioni. Per quest’anno, il dress code estivo delle giovani generazioni prevede: shorts molto corti e sfrangiati, t-shirt con stampe e sneakers. A completare il look, l’immancabile blazer oversize.

A 40 o 50 anni non bisogna rinunciare alla comodità di questo capo estivo. Il pantaloncino non risulta mai volgare o fuori luogo se possiede un bel taglio sartoriale e ampio che arriva alle ginocchia. Una combo davvero chic consiste nell’abbinare un pantaloncino a tinta unita con una blusa raffinata e una giacca strutturata. Per finire, un bel paio di decolleté o eleganti slingback (molto alla moda quest’anno).

Altro abbinamento molto chic vede il pantaloncino sposarsi perfettamente con una camicia da uomo. Un connubio interessante che rende l’outfit comodo e versatile. Ideale da indossare sopra un top con scollatura a V. A completare il look un paio di sneakers, oppure delle calzature con delle zeppe.

