Ormai è chiaro, l’estate 2022 è la stagione dei revival. Abbiamo assistito, ad esempio, al grande ritorno delle calzature con il plateau. I mocassini dall’allure maschile, invece, restano ancora sul podio delle scarpe più indossate dalle “shoes lovers” di tutto il Mondo. Per l’estate 2022 tornano di moda i tacchi comodi e le punte squadrate che facilitano l’appoggio del piede in terra. In questo periodo, poi, spopolando le zeppe e i sandali gioiello. Ma a ritornare non sono solo le calzature. Difatti, anche l’abbigliamento estivo si arricchisce di capi già visti, ma molto amati negli anni scorsi. Un vero affare per le donne di tutte le età, ad esempio, è l’abito leggero e versatile che s’indossa al mare ma anche alle cerimonie più eleganti.

Per l’estate 2022 tornano di moda questi pantaloni amatissimi che valorizzano le gambe e nascondono i difetti, perfetti al mare o in città

Per un effetto retrò e moderno allo stesso tempo, ci pensano i pantaloni crochet. Un tocco di classe che sta bene alle donne di tutte le età. Freschi e originali, i pantaloni all’uncinetto fanno intravedere le gambe ma nascondono strategicamente i difetti. Un vero revival degli anni ‘70 che si ripropone nel guardaroba femminile ogni 4-5 anni. Una moda che piace sempre e che continua a raccogliere consensi. Dunque, ai top e alle borse in crochet (molto in voga nell’ultimo periodo) arrivano anche loro: i pantaloni a uncinetto.

Questi pantaloni slanciano la figura perché scendono più larghi sulle gambe. Inoltre, se si sceglie un tessuto leggero e traforato, l’effetto è davvero favoloso. Il tessuto scivola sulla pelle e nasconde i difetti, pur facendo intravedere le gambe. Non serve avere un fisico statuario per indossarli. Inoltre, questi pantaloni si trovano sia a vita alta che a vita bassa (l’ultimo temutissimo ritorno degli anni ‘90), per accontentare tutti i gusti. Quindi, basta scegliere il modello giusto per calzare a pennello anche sulla silhouette di donne più mature, che vogliono indossare capi bellissimi dall’allure boho chic.

Un filato leggero dai colori neutri è perfetto per regalare ai pantaloni in crochet il potere di diventare un capo super versatile. Capace di essere indossato tranquillamente sul bagnasciuga ma anche in città. I pantaloni a uncinetto sono ideali come copricostume e molto gettonati abbinati con il pezzo di sopra del bikini. Per una passeggiata in città, invece, sono strepitosi con canotte e magliette leggere e svolazzanti. Insomma, questi meravigliosi pantaloni vedo e non vedo sono davvero utili da sfruttare in tutte le occasioni.

