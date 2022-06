Con l’arrivo della bella stagione, l’afa e il caldo potrebbero facilmente rovinare il look. Con l’aumentare delle temperature, certamente diminuisce il desiderio d’indossare capi d’abbigliamento pesanti e strutturati. C’è voglia di libertà, di freschezza e di praticità. Le gonne si accorciano e i piedi si scoprono. A tal proposito, ricordiamo, che è questo il momento per salvare i talloni secchi e screpolati, magari con qualche trucchetto casalingo facile e veloce.

Non sempre, però, scoprirsi è una mossa vincente. In alcune occasioni, infatti, abiti corti e scollature profonde possono annunciare una rovinosa caduta di stile. Soprattutto se abbinati a tacchi vertiginosi o plateau molto alti. Fortunatamente, per l’estate 2022 torna di moda un capo favoloso. È l’abito dell’estate 2022 perché veste bene, è comodo e soprattutto è adatto praticamente a tutte le donne. Un capo d’abbigliamento già molto conosciuto in passato, ma che quest’anno si rinnova e diventa il must have per tutte le occasioni. Basterà scegliere la fantasia o il colore più consono per valorizzare e migliorare la silhouette a tutte le età. Inoltre, nasconde le imperfezioni e anche eventuali chili di troppo.

È l’abito dell’estate 2022, leggero e versatile s’indossa al mare ma anche alle cerimonie più eleganti, un vero affare per tutte le donne

Stiamo parlando del caftano. Un abito lungo e morbido, molto amato dalle nonne, le mamme e ora anche dalle figlie. Per l’estate 2022, il caftano è perfetto da indossare tutti i giorni, ma anche da sfoggiare ad un evento speciale. Oggi, un mix di tessuti, colori e fantasie più moderne regalano a questo capo un valore aggiunto che piace tanto alle donne. Abbinato con una maxi bag e scarpe basse, ad esempio, è perfetto anche per il mare. Basta poi, indossare i gioielli giusti, un paio di scarpe con un po’ di tacco (o degli infradito gioiello), e una cintura che segna leggermente il punto vita, ed ecco che il caftano si trasforma in un fantastico outfit da cerimonia. Secondo molti esperti, il segreto per sentirsi sempre chic e alla moda è quello di evitare fantasie troppo etniche.

Altro capo di tendenza per l’estate 2022

Tra i capi passepartout proposti dalla moda, troviamo anche lui: il top a spalle scoperte. No, non è un capo d’abbigliamento dedicato solo alle giovanissime. Questo top rende subito più romantica e seducente la figura. Ringiovanisce e inoltre, nasconde le braccia flaccide. Un vero asso nella manica da tirar fuori nella quotidianità, magari abbinato a gonnelloni o pantaloni morbidi e scivolati. Favoloso da indossare anche per le cerimonie, magari con una gonna a tubino e sandali gioiello.

