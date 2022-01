Sarà l’acconciatura preferita di molte donne e ci accompagnerà durante tutto l’anno.

Con il passare dei giorni, il 2022 continua a portare delle bellissime novità.

Gennaio, infatti, è considerato il mese della rinascita, di quei buoni propositi che puntualmente faticheremo a portare avanti, dei desideri da realizzare e anche dei cambiamenti da fare.

Anche le stelle danno il loro contributo in questo periodo. Infatti, chi consulta l’oroscopo sicuramente saprà che gennaio sarà un mese d’oro per questi 3 segni zodiacali che saranno travolti da soldi e fortuna grazie a Giove.

Dedicare più tempo a migliore la propria vita è sicuramente tra i desideri più gettonati per il 2022. Dunque, oltre alla classica dieta “post-festività” e la promessa di svolgere più attività fisica per mantenersi in forma e recuperare un fisico smagliante, anche il look vuole la sua parte.

Si elimina il superfluo e si opta per capi pratici e versatili. Stesso discorso vale per le calzature che saranno comode ma sempre di classe. Avevamo già parlato delle scarpe più belle dell’inverno 2022. Eccole, con il tacco comodissimo stanno spopolando anche tra le over 50 ed è un peccato non acquistarne almeno un paio.

Per quanto riguarda i capelli, le tendenze danno sfogo alla fantasia grazie ad un susseguirsi di tagli e colori semplicemente favolosi.

La mission che si cela dietro ogni sforbiciata del parrucchiere, ovviamente, è quella di “svecchiare” l’aspetto e tirare fuori bellezza e femminilità da ogni donna.

Quindi, è possibile ringiovanire d’un colpo con una sola acconciatura? Ne avevamo già parlato proponendo questi 2 tagli meravigliosi, perfetti anche per le over 60.

Attenzione, però, anche al taglio che stiamo per svelare perché sarà tra i più amati dell’anno.

Difatti, sentiremo molto parlare di questo favoloso taglio di capelli 2022, comodo e sbarazzino ringiovanisce il viso di ogni donna

Stiamo parlando del “messy bob”, una variante del classico bob (il caschetto lungo) che promette di ringiovanire in quattro e quattr’otto.

Il messy bob si presenta come un taglio medio-lungo scalato e spettinato. Incornicia ogni volto alla perfezione. Tuttavia, dona particolarmente a chi ha i capelli folti, a causa delle scalature. Queste ultime regalano un bel gioco fatto di forme movimenti. Allo stesso tempo, il taglio si mostra comodo e facile da gestire.

Basterà asciugare i capelli anche solo con il phon per avere un effetto spettinato e sbarazzino. Per dei movimenti più definiti si consiglia di utilizzare un po’ di cera sulle lunghezze, per accentuare le punte. Oppure un diffusore per creare più volume.

Questo taglio tende a nascondere facilmente le rughe d’espressione dietro ad una chioma sexy e femminile. Le amanti della frangia possono abbinarla tranquillamente a questo taglio, magari optando per un ciuffo ampio e lungo.

Ed ecco perché sentiremo molto parlare di questo favoloso taglio di capelli 2022, comodo e sbarazzino ringiovanisce il viso di ogni donna.