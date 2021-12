Sentirsi bene e apparire impeccabili in qualunque occasione è possibile a tutte le età. Oggi, l’età anagrafica conta molto poco rispetto all’atteggiamento con il quale decidiamo di affrontare la vita. Un aspetto decisamente molto più rilevante degli anni che passano.

Certo, l’invecchiamento è un processo che quasi tutti vorremmo evitare, o quanto meno ritardare. Non a caso, alle prime avvisaglie di capelli bianchi, moltissime donne (ma anche tanti uomini) cercano di correre ai ripari. Affidiamo l’incubo della ricrescita alle abile mani dei parrucchieri, nella speranza di risolvere il problema al più presto.

Tantissimi, poi, sono anche gli accorgimenti e i trucchetti casalinghi che possono salvarci in molte situazioni. Ad esempio, ecco i metodi più facili ed efficaci per camuffare la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire.

Chi ama mostrare una chioma vaporosa, fluente e leggera potrebbe trovare utili questi trucchetti per dare volume ai capelli partendo dalla radice.

Una piega resistente è fondamentale per valorizzare il taglio dei capelli e apparire sempre ordinate. Ovviamente, sappiamo bene che durante il periodo invernale, non solo la pioggia ma anche il vento e l’umidità sono nemici dei capelli. A tal proposito, segnaliamo anche questi piccoli escamotage per evitare capelli arruffati e chioma spettinata.

Dunque, il taglio corto ringiovanisce davvero?

Dopo aver superato la soglia delle 60 candeline la chioma avrà bisogno di molta più cura e spesso si ricorre alle forbici per dare vitalità e forma.

Con l’invecchiamento i capelli appariranno sempre più difficili da gestire, oltre che più spenti e sfibrati. Quindi, dare un taglio netto alla propria chioma sembrerebbe la scelta più giusta. Attenzione, però, perché il capello corto non è sempre sinonimo di un aspetto giovanile e ordinato.

Dunque, ecco come dovrebbero portare i capelli le donne over 60 per ringiovanire d’un colpo con questi 2 tagli meravigliosi

Con l’anno nuovo alle porte sono tantissime le nuove tendenze per i capelli che spopoleranno nei prossimi mesi.

Per moltissimi esperti del settore, due sarebbero i tagli migliori per le over 60 da sfoggiare nel 2022. Il pixie lungo e il bob smussato donano freschezza e brio anche ai volti più stanchi. Il pixie lungo è un buon rimedio per dare volume alla chioma e accorciare un po’ le lunghezze. Più corti dietro e più lunghi avanti, i capelli del pixie lungo hanno la capacità di assottigliare il viso tondo e di addolcire i lineamenti troppo marcati o spigolosi.

Questo taglio sta bene a tutte le età ma dopo i 50 e 60 anni regala quel tocco di sensualità che non guasta. Ideale soprattutto per chi ha una chioma liscia.

Il bob smussato, invece, è adatto anche a chi ha i capelli ricci. Il taglio di base si presenta netto e termina subito dopo la mascella. Inoltre, prevede volumi e movimenti con ciuffi, oppure una frangia strategica che copre le rughe d’espressione. Quindi, ecco come dovrebbero portare i capelli le donne over 60 per ringiovanire d’un colpo con questi 2 tagli meravigliosi.