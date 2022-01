Anche se non siamo degli accumulatori seriali, vale davvero la pena conservare alcuni oggetti che in qualche modo possono tornarci utili. La plastica fortunatamente ad oggi è uno dei materiali più riciclati. Non a caso è proprio con una bottiglia di plastica che è possibile creare una fantastica composizione con le piante mai vista.

Ma oltre a tutto ciò che è di plastica, anche il legno è uno dei materiali più riciclati come nell’esempio delle mille creazioni che si possono ottenere con delle semplici stecche del gelato.

Oltre a questi due comuni materiali, anche il sughero può essere riutilizzato in tanti modi divertenti e molto fantasiosi.

Nulla di più bello che poter creare con le proprie mani un oggetto d’arredamento per gli amanti delle piante

Ritagliare 5 minuti della giornata per lasciar spazio alla creatività, fa sempre bene ed e in molti casi ci dona molta soddisfazione e serenità. È proprio il caso di ricordarsi di non buttare i tappi di sughero perché possono essere utilizzati in questo modo geniale per arredare la casa.

Non esiste un vaso più carino di quello che potremmo fare con le nostre mani per le nostre piante. Ma non è il solito vaso che consiste nel prendere un barattolo e rivestirlo di sughero. Bensì, con questo metodo innovativo, che stregherà tutti, con un po’ di fantasia si può aspirare anche a molto di più.

Mai buttare i tappi di sughero perché possono essere utilizzati in questo modo geniale per arredare la casa

Non resta che recuperarne una manciata di tappi per poter sperimentare questo straordinario metodo. Con un coltello su un comodo piano da lavoro, iniziamo a tagliuzzare tutti i tappi in piccoli pezzi. Versarli in un mixer e tritare il sughero molto finemente e versarlo in una ciotola.

Adesso prendere la colla vinilica, iniziare a versane una piccola quantità e mescolare con l’aiuto di un cucchiaio. L’impasto dovrà essere abbastanza ricco di colla, ma non troppa altrimenti sarà difficile ottenere la forma desiderata.

Arrivati fin qui, non resta che prendere un recipiente, ad esempio una ciotola grande, come quelle per la prima colazione e rivestirla con la pellicola per alimenti. Versare all’interno l’impasto di sughero e colla e farlo bel aderire su tutte le pareti della ciotola.

Dopodiché prendere una ciotola più piccola di 2 cm circa, sempre foderata con pellicola per alimenti, utilizzarla per far aderire ancora di più l’impasto.

Non resta che far asciugare tutto per almeno 12 ore e scoprire questo bellissimo vasetto in sughero, perfetto per essere utilizzato con delle piantine grasse all’interno.

Letture consigliate

Chi butta i coperchi di plastica dello yogurt sta commettendo un errore perché non sa a che possono essere utilizzati in questo modo