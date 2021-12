Cruccio di moltissime donne le scarpe rappresentano le gioie e i dolori di tante occasioni. Stare in equilibrio su tacchi vertiginosi è decisamente un’arte. Seppur molto belle e seducenti, simbolo di femminilità, le scarpe con il tacco alto sono quasi sempre scomode e poco adatte alla vita quotidiana. Dunque, a far da padrone nelle scarpiere di donne giovani o più adulte sono sicuramente le calzature senza tacco.

Consigli di stile e informazioni utili

In un articolo precedente avevamo già parlato delle nuove tendenza per quest’autunno-inverno 2021 e 2022. Queste scarpe senza tacco, infatti, sono attualmente di moda e vanno benissimo anche per le over 50.

Ovviamente, una calzatura senza tacco non sempre slancia la figura, anzi talvolta la rende più tozza.

Per sopperire a questo piccolo problema, non tutte sanno che esiste questo trucchetto veloce e pratico per guadagnare qualche centimetro anche indossando delle scarpe senza tacco.

Da non perdere, poi, questi piccoli escamotage per tenere i piedi caldi nelle scarpe e sentirsi subito meglio anche nelle giornate più umide e fredde.

Questa sera, invece, parleremo di una calzatura tornata prepotentemente di moda anche per l’inverno 2022 e che sta spopolando già da qualche mese.

Infatti, hanno un tacco comodissimo e stanno bene anche alle over 50, ecco come indossare con stile le scarpe più belle dell’inverno 2022

Stiamo parlando degli stivali in stile texano. Scarpe dall’aspetto casual che, invece, con gli abbinamenti adeguati rendono impeccabile e super chic ogni outfit. Si presentano grintosi con quel tocco di selvaggio che ricorda le scorrazzate in sella ai cavalli.

Gli stivali texani sono un vero must have per quest’inverno. D’altronde non serve uno scenario western per indossare questo splendido modello di scarpe.

Attenzione, però, perché non basta acquistarli per rendere gli stivaletti texani un accessorio glamour e di classe.

Di seguito, scopriremo qualche abbinamento ideale per risaltare la silhouette di donne di qualsiasi età. Sì, perché hanno un tacco comodissimo e stanno bene anche alle over 50, ecco come indossare con stile le scarpe più belle dell’inverno 2022.

Il primo abbinamento veloce, pratico ma allo stesso tempo giovanile e di moda è quello con un bel paio di jeans, top o camicia e maxi cardigan. In questo modo, si punterà ad un look poco impegnativo ma grintoso e per niente scontato.

Meno casual e più di classe l’abbinamento con un pantalone elasticizzato, magliettina e blazer lungo. Le donne che non amano i capi elasticizzati che fasciano le forme possono optare per i più classici pantaloni a palazzo, magari a vita alta. In questo caso, meglio scegliere stivaletti texani che terminano alle caviglie per permettere ai pantaloni di scoprire solo la punta delle scarpe.

Chi ha detto che i texani non possono sposarsi alla perfezione anche con un più elegante tailleur? Anche in questo caso, però, è meglio scegliere un modello che arriva alle caviglie.

Infine, altro abbinamento favoloso è quello con la mini gonna. Con la gonna si consiglia di scegliere un modello di calzatura che termina alle ginocchia o anche oltre per coprire centimetri di gambe e allungare la figura. Camicia, top o dolcevita con giacca sagomata per completare il look in modo impeccabile. Ed ecco che tutte le donne, sia a 20 che a 50 anni, possono sfoggiare con stile il proprio stivaletto texano preferito.