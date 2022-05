La stagione primaverile, in cui vediamo alternarsi giornate calde a freddo pungente e piogge, potrebbe crearci qualche problema. Uno di questi potrebbe essere quello di percepire un iniziale fastidio a deglutire. La piccola noia potrebbe evolvere dopo poche ore in un tipico mal di gola. Questo disturbo in alcuni casi potrebbe essere davvero invalidante. Potrebbe crearci sofferenza all’atto della deglutizione, tanto da impedirci di mangiare o bere senza dolore.

In questi casi, l’unica cosa a cui pensiamo è trovare subito un sollievo a questa condizione. Ebbene, mal di gola, bruciore, dolore potrebbero passare più velocemente grazie a un semplicissimo rimedio naturale. Questo si può preparare in 1 solo minuto con ingredienti facili da trovare in cucina.

Cause dell’infiammazione

Se abbiamo mal di gola, questa parte potrebbe essere infiammata e irritata. Le cause della comparsa del disturbo sarebbero diverse. Tra le più comuni si annovererebbero infezioni virali o batteriche oppure allergie. Potrebbero essere colpevoli anche disturbi come il reflusso gastroesofageo. Anche l’aria troppo secca, in alcuni casi, potrebbe essere responsabile della comparsa del mal di gola. Accanto al dolore e all’arrossamento, potrebbero comparire febbre, mal di testa, naso che cola, nausea e vomito.

Mal di gola, bruciore, dolore potrebbero passare più velocemente con questo rapido rimedio naturale da preparare in 1 minuto

Chi ha mal di gola, e per questo soffre, vorrebbe soltanto che il problema cessasse il prima possibile. Ma cosa si potrebbe fare? Secondo Humanitas, un disturbo di origine virale potrebbe risolversi da solo entro una settimana. In caso invece di infezione da batteri, potrebbe essere necessaria una cura antibiotica, prescritta da un medico competente. Nell’attesa della risoluzione del dolore, questo si potrebbe contrastare con dei rimedi naturali. Humanitas cita a titolo di esempio le caramelle alle erbe. Noi vorremmo suggerire un preparato semplicissimo, che potrebbe essere efficace per il sollievo immediato. Si tratta di acqua calda e sale, con cui fare sciacqui.

Come realizzare il preparato

Per trovare sollievo al dolore del mal di gola, è necessario riempire di acqua calda un bicchiere e versarvi dentro un cucchiaino di sale da cucina. Si mescolerà il preparato e si faranno dei gargarismi per la gola. Dopo pochi minuti il dolore potrebbe diminuire. Ricordiamo, però, che la comparsa del disturbo dovrebbe sempre essere comunicata al proprio medico. Un mal di gola potrebbe essere scatenato anche da cause legate a malattie e potrebbe richiedere un trattamento specifico. Solo un medico potrà stabilire il da farsi.

