È giunto il momento di darci un taglio. Ma questa volta nel vero senso della parola. Ma ciò a cui dobbiamo dare un taglio sono i nostri capelli. E quello da fare è un nuovo taglio di gran moda che moltissime star stanno portando. Una di queste l’abbiamo vista anche alla sfilata di alta moda di Dolce&Gabbana in Sicilia. Ma non parliamo di Mariah Carey, bensì di una grandissima attrice che insieme a lei era tra i super guest dello show.

I tagli che possono fare le donne over 50 sono ovviamente tantissimi e assieme al taglio c’è anche la possibilità di tingere i capelli per coprire quelli bianchi che non ci piacciono. E così, tra infiniti colori di tinte e tagli di capelli possiamo veramente sbizzarrirci e creare un nuovissimo look.

Ricordiamoci però sempre che sia colore di capelli sia taglio devono andare d’accordo con la nostra forma del viso e con la tonalità della nostra pelle. Questo per non creare troppo contrasto e un effetto troppo finto. In alternativa possiamo provare il messy shaggy, altro taglio di capelli che sta andando per la maggiore in questo periodo.

C’è un nuovo taglio corto da donna over 60 che molte stanno chiedendo al parrucchiere

Il taglio di cui stiamo parlando è quello che sta portando Sharon Stone. Da anni la bellissima attrice porta i capelli corti, infatti ha abbandonato i lunghi capelli biondi. Ma questo taglio che abbiamo visto sia a Cannes sia a Marzamemi, per la sfilata di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, è un vero taglio must.

È un bellissimo capello corto scalato che lascia i capelli più lunghi davanti. È un taglio molto energetico, frizzante e un pochino sbarazzino. Inoltre va portato proprio come lo porta l’attrice americana, ovvero i capelli che si trovano davanti devono andare all’indietro creando una sorta di ciuffo. La stessa cosa vale per i capelli laterali che, invece di cadere sopra le orecchie, saranno portati all’indietro.

Un taglio che è veramente perfetto per l’estate, perché facilissimo da asciugare e non richiede poi molto tempo per sistemarlo. Quindi dimentichiamoci piastra o spazzole per aggiustare i capelli. Anzi, più sono sbarazzini e meglio è. Perché è proprio quello il bello di questo taglio, deve dare l’impressione di essere naturale e giocoso. Un capello che andrà ad illuminare il volto in un modo eccezionale. Ed ecco che c’è un nuovo taglio corto da donna over 60 in giro proprio come quello dell’attrice Sharon Stone.

