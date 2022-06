Sensazionale scoperta di questo sport divertente e tipicamente estivo che manterrebbe la linea ma anche il cervello giovane

Prendiamo l’estate e la classica vacanza al mare. Magari scegliendo qualche meta rilassante e lontana dal caos per ricaricare le pile. In hotel o in spiaggia non mancano animazione e attrezzature per grandi e piccini. Tante anche le spiagge che propongono svaghi ed esercizi anche per i nostri amici a 4 zampe che ci seguono in vacanza. E la nostra Redazione non manca di segnalare ai Lettori proprio quei lidi che consentono l’ingresso ai fedeli compagni della nostra vita. Ma, parlando di spiaggia e mare, relax e svago, andiamo alla scoperta di uno sport davvero popolare d’estate. Ci giocano grandi e piccini, uomini e donne, perché da tanto ci appassiona e ci diverte. Attenzione che questo passatempo, se giocato con il giusto impegno, potrebbe rivelarsi anche un ottimo sistema per bruciare calorie.

Un quarto d’ora di divertimento e smaltimento

Sensazionale scoperta di questo sport divertente, che adesso ameremo ancora di più, sia a livello fisico che mentale. Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo giocato una partita a ping-pong. Anche e solo per far contenti i nostri figli, e soprattutto d’estate ci appassioniamo ai tavoli verdi e blu che troviamo in vacanza. Ma sicuramente molti dei nostri Lettori genitori, saranno cresciuti a ping-pong e biliardino, nell’oratorio del quartiere.

Quando non c’erano Internet e streaming, applicazioni e videogiochi e le lunghe giornate estive e senza scuola, le passavamo tra una racchetta e una partita di calcetto. Capita spessissimo di vedere papà che battono i figli, forti di un’esperienza e una tecnica maturate in tantissimi anni di pratica. Tuttavia attenzione che secondo gli esperti, un quarto d’ora di ping-pong, giocato con impegno, potrebbe farci consumare addirittura 250 calorie. Senza considerare che, il continuo susseguirsi di colpi in difesa e attacco, stimolerebbe anche la strategia del cervello.

Sensazionale scoperta di questo sport divertente e tipicamente estivo che manterrebbe la linea ma anche il cervello giovane

Considerando, però che le partite sono di 21 punti e spesso sono delle vere e proprie battaglie, non è raro, anzi, che giochiamo una mezzoretta. Addirittura, a più riprese, durante la giornata. Quando siamo in ferie, poi, se il tavolo da gioco c’è sia in hotel che in spiaggia, le partite diventano interminabili e le calorie che se ne vanno, davvero tante. Se, poi, ci impegniamo come in un derby, magari proprio in famiglia, il movimento delle braccia e delle gambe è continuo. Assieme agli spostamenti laterali e frontali. Insomma, il ping-pong, oltre ad appassionare, servirebbe anche a perdere qualche etto di troppo.

Lettura consigliata

Quante calorie bruciamo lavando i piatti a mano e facendo i lavori domestici