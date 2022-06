In estate l’idratazione è fondamentale, perché sudando perdiamo importanti sali minerali. Diventa essenziale, quindi, assumere cibi che contengono molta acqua e bere molto. Soprattutto durante le giornate più calde o se si fa molto sport, l’idratazione deve essere una priorità. Ci sono diversi modi per assumere la quantità di acqua necessaria in modo più gustoso.

Per esempio, potremmo provare delle acque aromatizzate, ma potremmo optare anche per delle tisane fredde. Se in inverno apprezziamo un buon tè o infuso caldo, anche in estate possiamo goderci qualcosa di simile. Queste tisane fredde, perfette per le giornate calde, sono un vero toccasana per l’estate.

Come prepararle

Le tisane si possono trovare facilmente in erboristeria, ma anche nei supermercati ci sono delle buone scelte. Soprattutto adesso, i prezzi potrebbero essere minori in quanto solitamente utilizzate durante l’inverno, perché bevute calde. Possiamo provare anche i negozi online, soprattutto quelli specializzati in infusi, per trovare davvero dei gusti particolari.

Per preparare la nostra tisana fredda dobbiamo riempire il filtro con la tisana prescelta. Poi riempiamo una caraffa con dell’acqua fredda oppure a temperatura ambiente ed immergiamo il filtro all’interno. Copriamo la caraffa con un panno e lasciamo in frigo per almeno 3 ore, meglio se la lasciamo tutta la notte. Togliamo il filtro ed ecco che la nostra tisana fredda è pronta.

Per affrontare il caldo estivo proviamo queste tisane fredde con frutta ed erbe che ci aiuterebbero a sentirci meno stanchi

Tra le tisane fredde consigliate, troviamo l’intramontabile limone e zenzero. Non solo ottima in inverno per le sue proprietà, ma anche per l’estate. Infatti, il limone è molto dissetante e lo zenzero apre le vie respiratorie. Ottima soprattutto per chi soffre di mal di gola frequenti, causati magari dall’aria condizionata.

Un’alternativa potrebbe essere anche la tisana al limone e prezzemolo. Ricchissima di vitamina C, questa bevanda è un alleato contro la ritenzione idrica e la cellulite. Inoltre, aiuterebbe anche ad alleviare i sintomi di gambe e piedi gonfi. Contiene diverse fibre e sali minerali, perfetti per affrontare la stanchezza estiva.

La seconda è la tisana alla menta, adatta alle temperature più alte. Non solo è rinfrescante, ma aiuterebbe anche la digestione. Inoltre, ci potremmo sentire più sazi ed arrivare ai pasti senza il timore di ingozzarci. Per una buona tisana alla menta fai da te ci bastano 40 g di foglie e dello zenzero grattugiato.

Infine, troviamo la tisana al karkadè, che contiene vitamina C ed è un ottimo diuretico. Il colore rosso ci farà sicuramente venire più voglia della semplice acqua. Inoltre non contiene caffeina, ma è un energizzante naturale.

Insomma da assaggiare tutte, per affrontare il caldo estivo proviamo queste tisane.

