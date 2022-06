Il titolo Webuild si trova a contatto con livelli molto importanti. I probabili scenari per le prossime settimane

Negli ultimi cinque anni le azioni Webuild sono state sempre al di sotto della performance media del settore costruzione e progettazione. Non solo, nell’ultimo anno la sua performance è stata migliore solo di quella di Saipem e di Trevi Finanziaria che hanno perso oltre il 40% e 50%, rispettivamente.

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista, ma il titolo Webuild si trova a contatto con livelli molto importanti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con il forte supporto in area 1,468 euro (II obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe imprimere un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile potrebbe essere la massima estensione ribassista in area 1,128 euro (III obiettivo di prezzo).

La tenuta del supporto, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo i cui obiettivi in ordine di probabilità decrescente potrebbero essere 1,808 euro, 2,229 euro, 2,653 euro.

La valutazione del titolo Webuild

Qualunque sia l’indicatore utilizzato (fatta eccezione per il Price Book ratio) le azioni Webuild sono sopravvalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili 2022 di 23,98 volte il risultato, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati. Inoltre il rapporto EV/EBITDA è negativo a indicare che la società ha livelli di redditività non eccellenti.

Il PB, invece, esprime una sottovalutazione di circa il 50%. Se a questo si aggiunge il fatto che il titolo è valutato 0,15 volte il suo fatturato del 2022, si conclude che i livelli di valutazione sono molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Altro potenziale punto di forza di Webuild è la crescita per i prossimi anni. Le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi, infatti, sono molto buone

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti hanno un giudizio medio mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Il titolo Webuild (MIL:SAL) ha chiuso la seduta del 28 giugno in ribasso dello 0,34% rispetto alla seduta precedente a quota 1,477 euro.

Time frame settimanale

