Abbiamo sempre sostenuto nei nostri articoli quanto bene faccia il pesce alla nostra salute. Soprattutto determinati tipi di pesce come quello azzurro che sono anche in grado di contrastare efficacemente il colesterolo. Pesce che gli italiani amano in modo particolare e che anche secondo gli esperti andrebbe mangiato più volte alla settimana. Magari alternando un sughetto appetitoso a una salutare cottura sulla piastra. Ecco allora una sensazionale scoperta americana di un pesce che previene con successo le malattie del cuore.

Mangiare pesce e rafforzare il cuore

Secondo i ricercatori della prestigiosa università americana di Harvard i pesci con maggior contenuto di omega3 sarebbero dei veri e propri alleati del nostro cuore. Grazie, infatti all’azione di questo acido grasso buono, avverrebbe all’interno del sangue uno spostamento di grassi e lipidi. Per spiegare in maniera ancora più semplice, i ricercatori hanno scoperto che 3 tipi di acidi grassi degli Omega3 sarebbero in grado di eliminare maggiormente grassi e tossine. Questa operazione permetterebbe quindi di prevenire tutte le malattie e gli eventi cardiovascolari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sensazionale scoperta americana di un pesce che previene con successo le malattie del cuore

Sembra incredibile, eppure al centro di questo studio ci sono pesci comuni ed economici come le sarde, il cui alto livello di grassi insaturi aiuta a:

mantenere il cuore sano;

prevenire infarti ed eventi cardiaci;

mantenere equilibrato il colesterolo;

proteggere dai picchi glicemici.

A riprendere questo studio anche la rivista Clinical Nutrition che ha a sua volta evidenziato come assumere ogni settimana 150/200 grammi di sardine porterebbe a diminuire del 20% le possibilità di malanni cardiaci.

Non solo pesce con l’Omega3

Non solo pesce ma anche alcune verdure particolarmente indicate per la loro ricchezza di Omega3. E ci riferiamo a: cavolo e broccolo, spinaci e lattuga. Oltre all’acido insaturo portano in dote vitamine e minerali particolarmente benefici per la salute del cuore e del cervello.

Approfondimento

1 erba aromatica sconosciuta e 1 tisana elisir di giovinezza per cuore e cervello