Abbiamo recentemente scritto in un articolo che l’olio extravergine sarebbe benefico anche per il cervello. Una equipe mista di medici e scienziati sta infatti studiando le sostanze antiossidanti presenti in questo alimento, collegandole al benessere della nostra mente. Quindi l’olio extravergine di oliva non solo un alleato del cuore, ma anche del cervello. Oggi invece consigliamo ai nostri Lettori 1 erba aromatica sconosciuta e 1 tisana elisir di giovinezza per cuore e cervello.

Il basilico sacro

La pianta che trattiamo in questo articolo è originaria dell’India e qui la chiamano “basilico sacro” per i suoi tanti benefici. Tecnicamente si chiama tulsi, e appartiene alla stessa famiglia della menta e del rosmarino. È una pianta tra l’altro profumatissima e molto bella da vedere sia nelle foglie sia nei fiori. Il suo nome deriva da un’antica divinità indù. Ed è per questo che è chiamata anche “regina delle piante”.

La sua forza è quella di essere una cosiddetta erba “adattogena”, ossia in grado di adeguarsi ai nostri dolori e alle infiammazioni, aiutando l’organismo a superarli. Ricchissima di antiossidanti e vitamina K protegge il cuore e il cervello evitando i coaguli di sangue, e mantenendo un flusso regolare e pulito. Per questi motivi la tulsi è a tutti gli effetti considerata una pianta della longevità. Si può acquistare in pastiglie e formato tisana.

1 erba aromatica sconosciuta e 1 tisana elisir di giovinezza per cuore e cervello

Se la tulsi è un antico e ancora valido rimedio naturale per rimanere giovani, la nostra melissa non è da meno. Pensiamo addirittura che l’antica medicina greca, all’epoca già incredibilmente moderna, utilizzava questa pianta per tantissimi rimedi. Poi nel Medioevo era considerata la pianta in grado di rallegrare il cervello e ringiovanire il cuore.

Ancora oggi la melissa, consigliata anche per trattare gli stati di nervosismo dei bambini, è considerata un valido alleato per il cuore e per il cervello. La sua funzione principale è infatti quella di agire sulle infiammazioni che possono provocare dolori fisici ma anche psicosomatici. Parlare di melissa come elisir di lunga vita non è sbagliato perché agisce direttamente a livello digestivo ma anche depurativo e migliorativo del sonno. È ovvio quindi che un’erba che ci garantisce la tranquillità, una corretta digestione e un sonno ristoratore, crea le basi per una vita longeva e in salute.

