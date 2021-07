La crisi economica che attanaglia le famiglie italiane dura ormai da oltre un decennio. I redditi hanno perso progressivamente il loro potere d’acquisto e i disoccupati aumentano costantemente. La pandemia ha ulteriormente aggravato la situazione e costretto migliaia di imprese a chiudere. Inoltre, le difficoltà non sembrano arrestarsi e la recente ondata di licenziamenti preoccupa moltissimi lavoratori. Gli stipendi spesso arrivano in ritardo e talvolta sono ridotti a causa della Cassa Integrazione. Le indennità di disoccupazione sono insufficienti e tante famiglie faticano letteralmente ad arrivare a fine mese. In questo contesto di grande difficoltà, ogni possibile risparmio può diventare fondamentale. In questo articolo analizzeremo una semplice scelta che metterà oltre 558 euro all’anno nelle tasche delle famiglie italiane.

Una domanda cui prestare attenzione

Quando si arriva alla cassa del supermercato o di un negozio, scatta automatica la domanda: contanti o carta? Normalmente si risponde basandosi semplicemente sull’importo che si ha in tasca o nel conto in banca. Ma presto potrebbe arrivare un’altra opzione, capace di far risparmiare importanti cifre. Una semplice scelta che metterà oltre 558 euro all’anno nelle tasche delle famiglie italiane. Da un paio d’anni, infatti, è entrata in vigore una normativa comunitaria poco nota al grande pubblico. Tra le varie novità, la PSD2 consente di effettuare bonifici istantanei semplicemente cliccando su un link o un QR code. Il principale vantaggio di questa operazione è il risparmio sulle commissioni delle carte di credito. Quando un consumatore paga con una carta presso la cassa di un negozio, infatti, non tutto l’importo arriva a destinazione. Il 2% circa del valore dello scontrino va alle banche che gestiscono la transazione.

Una semplice scelta che metterà oltre 558 euro all’anno nelle tasche delle famiglie italiane

Grazie alla normativa PSD2 ed all’innovazione tecnologica, negozi, supermercati e ristoranti potranno risparmiare somme ingenti. Questo risparmio andrà a stimolare la concorrenza che oggi si concentra sui prezzi praticati al pubblico. In altre parole, il supermercato potrà accordare uno sconto del 2% ai chi sceglierà di pagare attraverso un bonifico automatico dal proprio smartphone. Secondo dati ISTAT, la spesa media degli italiani nel 2019 è stata di 2.328 euro mensili. Un importo destinato ad aumentare a causa dell’inflazione. Un taglio del 2% sulla spesa consente quindi un risparmio davvero significativo. Insomma, una semplice scelta che metterà oltre 558 euro all’anno nelle tasche delle famiglie italiane. L’equivalente di una mensilità di una pensione minima o di un reddito part-time.