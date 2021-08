Durante il periodo delle vacanze è difficile mantenere una dieta sana ed equilibrata a causa dei numerosi aperitivi e cene fuori.

Di conseguenza capita spesso di sentirsi appesantiti e gonfi, riscontrando difficoltà a depuraci.

L’assunzione di cibi grassi, raffinati e poveri di vitamine e minerali, favoriscono l’accumulo di tossine che dovremo eliminare insieme alle scorie e ai liquidi.

In questo modo favoriremo il lavoro del fegato e dei reni, accelerando di conseguenza il processo digestivo altrimenti notevolmente rallentato.

Sensazionale ne basta solo un cucchiaio al mattino per depurarsi e dimagrire

Stiamo parlando dell’aceto di mele, prodotto dalle incredibili proprietà che spesso abbiamo già nelle dispense delle nostre cucine.

L’aceto di mele è utile in cucina ed è utilizzato maggiormente come condimento per insaporire le pietanze, in particolare i secondi piatti e i contorni.

Contiene sostanze benefiche come enzimi, sali minerali, acidi della frutta e vitamine, una miscela di elementi sensazionali per il nostro corpo.

Questo prodotto contiene la pectina, una fibra solubile che è anche presente in diversi tipi di frutta e verdura.

Questa fibra stimola la peristalsi intestinale, favorendo una corretta evacuazione e diminuendo la sensazione di stitichezza e di pancia gonfia.

Ma non solo; infatti velocizza il tempo di assorbimento dei diversi nutrienti e contribuisce a farci dimagrire.

Inoltre è un alimento che ha la capacità di dare una scossa al metabolismo e addirittura accelerarlo, favorendo l’eliminazione dei chili di troppo.

Per perdere peso non dobbiamo fare altro che aggiungere un cucchiaio d’aceto in un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente, al mattino ed a stomaco vuoto.

Se il sapore è troppo forte possiamo integrarci all’interno anche un cucchiaino di miele, sempre a piacimento.

È sensazionale ne basta solo un cucchiaio al mattino per depurarsi e dimagrire, un metodo del tutto naturale e a costo zero.

Controindicazioni e consigli

Questo prodotto può anche causare acidità di stomaco e reflusso gastrico, quindi è consigliato chiedere maggiori informazioni al proprio medico di base prima di iniziare.

Ovviamente l’aceto da solo non fa miracoli, è sempre importante introdurlo all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata per ottenere risultati.

Possiamo anche semplicemente condire le verdure con l’aceto, senza utilizzare il sale che provoca anche ritenzione idrica e la cellulite.

Infine non dimentichiamo che l’attività fisica è fondamentale per la nostra salute mentale e fisica, non dovrebbe mai mancare nella nostra vita.

Approfondimento

Restiamo in forma d’estate grazie a questi 3 formaggi leggeri e gustosi”