In estate non è sempre facile mantenere un equilibrato regime alimentare: apertivi e cene fuori sono irresistibili ma non ideali per la nostra linea.

C’è anche la chiusura delle palestre e, pian piano, un leggero declino fisico è inevitabile, a meno che si cerchi di rimediare con piccoli accorgimenti.

Bisognerebbe prediligere dei cibi sani, evitando così di sentirsi appesantiti e affaticati, cercando comunque di fare qualche esercizio fisico che non dovrebbe mai mancare.

Restiamo in forma d’estate grazie a questi 3 formaggi leggeri e gustosi

Una dieta equilibrata deve includere tutti gli elementi nutrizionali di cui necessitiamo, anche i formaggi magri abbinati alle verdure o alla frutta fresca.

La scamorza affumicata è un formaggio molto utilizzato, nei piatti freddi estivi, perché si abbina bene con le varie tipologie di insalate. Non è un formaggio calorico, 100 grammi corrispondono a circa 210 Kcal, ma è particolarmente proteico e grasso, quindi è necessario assumerlo in porzioni adeguate.

Il quark è un formaggio spalmabile molto amato anche dai più piccini per il suo gusto e la sua consistenza cremosa. Il vantaggio di questo prodotto è che contiene circa un quinto delle calorie che hanno le classiche creme al formaggio.

Contiene pochissimi grassi e carboidrati ma molta acqua, per questo è ottimo per chi vuole mantenersi in linea o vuole perdere i chili di troppo.

Infine, la crescenza è un formaggio che conserva tutto il sapore del latte, è cremoso, spalmabile ed è una notevole fonte di calcio e proteine.

Si abbina bene ad una fetta di pane, non essendo particolarmente calorico, poiché circa 100 grammi corrispondono a 280 kcal, basta limitarsi ad un’assunzione contenuta.

Restiamo in forma d’estate grazie a questi 3 formaggi leggeri e gustosi, non buttiamo via i sacrifici fatti durante l’inverno.

Consigli

Non tutti sanno che i formaggi prodotti con latte di capra, sono molto più digeribili rispetto ad altri, oltre ad essere molto gustosi.

Questo avviene perché le proteine che sono contenute nel latte caprino hanno una struttura molecolare più facilmente assimilabile.