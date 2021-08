Secondo quanto riportato dall’AIRC circa un caso di tumore ogni tre potrebbe essere evitato adottando uno stile di vita sano. Nel corso di un precedente articolo abbiamo analizzato questo dato e spiegato come prevenire i tumori seguendo questi semplici consigli degli esperti. Riuscire a cambiare le proprie abitudini quotidiane però non è facile. Per questo motivo nel corso di questo articolo analizzeremo i semplici consigli degli esperti per prevenire i tumori cambiando abitudini facilmente. Iniziamo subito.

Cambiamenti piccoli ma costanti

Uno dei dieci consigli riportati dall’AIRC e raccomandati anche da una revisione di studi scientifici riguarda la necessità di fare attività fisica quotidiana. Purtroppo, però non è sempre facile riuscire a trovare un momento libero della giornata da dedicare allo sport. Vi sono però dei piccoli trucchi, raccomandati anche dall’AIRC, per radicare delle abitudini salutari nella nostra vita senza fare troppi sforzi. Vediamoli subito:

rinunciare all’ascensore e utilizzare invece le scale; rinunciare all’automobile e muoversi quanto più possibile utilizzando la bicicletta oppure camminando; sfruttare la pausa pranzo per dedicarsi ad una breve passeggiata; dove possibile evitare di comunicare con i colleghi tramite e-mail preferendo invece avvicinarsi al loro desk; frequentare dei corsi di ballo con il proprio compagno/a; utilizzare una cyclette mentre si guarda la televisione; pianificare le vacanze in maniera da includere delle attività che richiedano movimento fisico.

I consigli degli esperti per prevenire i tumori cambiando abitudini facilmente

Riuscire a cambiare le proprie abitudini giornaliere non è però semplice e richiede costanza e determinazione. Per questo motivo ora analizzeremo gli ultimi consigli raccomandati dall’AIRC per riuscire in questo difficile compito:

Riuscire a comprendere fino in fondo le ragioni dietro ai piccoli sacrifici quotidiani può aiutare ad accettarli con più facilità. Per questo motivo è una buona idea informarsi il più possibile sull’argomento e/o confrontarsi con il proprio medico di fiducia. Chiedere sostegno ai propri familiari, soprattutto quando si tratta di cambiamenti nella dieta, può aiutare a cambiare le proprie abitudini quotidiane. Non è infatti semplice riuscire ad adottare un’alimentazione sana quando ci si trova attorniati da persone che non lo fanno. È consigliato adottare delle misure graduali piuttosto che voler ottenere tutto e subito. Inoltre, concedersi un piccolo premio quando si raggiungono degli obbiettivi può essere d’aiuto. Rimanere in contatto con il proprio medico di fiducia, in maniera da poter ricevere aiuti di natura pratica e, dove necessario, farmacologica. Inoltre, è importante programmare con il proprio medico una serie di incontri in maniera da poter tenere sotto controllo gli obbiettivi raggiunti.

