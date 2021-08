Da più di 17 mesi le pensioni INPS sono pagate in anticipo a causa della pandemia Covid. I pensionati ogni mese attendono le novità sulla data di pagamento, perché in questo modo possono pianificare con serenità e tranquillità le spese da sostenere. Ma anche il pagamento pensioni INPS di settembre 2021 presso Poste Italiane sarà anticipato? Le pensioni da tempo sono riscosse tramite un ordine ben preciso in base alla lettera del cognome. Poiché, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, si ipotizza che anche il prossimo pagamento delle pensioni INPS dovrebbe essere effettuato in anticipo. Le date di pagamento potrebbero essere dal 26 agosto al 1° settembre 2021.

Il pagamento pensioni INPS di settembre 2021 presso Poste Italiane sarà anticipato?

Non c’è ancora una nota ufficiale della Protezione Civile e quindi, per sapere la data certa bisogna ancora attendere. In effetti, l’ultima ordinanza della Protezione Civile numero 778 del 18 maggio 2021, si ferma al mese di agosto. Però, restano ferme le ipotesi che le pensioni INPS potrebbero essere riscosse da giovedì 26 agosto e fino a mercoledì 1° settembre. L’iter dovrebbe essere sempre lo stesso e considerare il giorno di riscossione in base alla lettera del cognome. Il calendario dovrebbe essere il seguente:

26 agosto dalla A alla B;

27 agosto dalla C alla D;

28 agosto dalla E alla K (solo di mattina);

30 agosto dalla L alla O;

31 agosto dalla P alla R;

1° settembre dalla S alla Z.

Ricordiamo che presso gli ATM di Poste Italiane, i soldi dovrebbero essere disponibili dal 26 agosto a prescindere dalla lettera del cognome del pensionato. Quindi, potranno ritirare la pensione presso gli ATM i pensionati in possesso di: carta Libretto, carta Postamat e Postepay Evolution.

Chi, invece, riceve la pensione con accredito sul conto corrente bancario, dovrà attendere il 1° settembre 2021.

Inoltre, per agevolare le persone anziane over 75, Poste Italiane ha stipulato una convenzione con l’Arma dei Carabinieri, per la consegna della pensione presso il domicilio del pensionato. Però, anche in questo caso, per sapere se la convenzione del pagamento pensioni è attiva anche per il mese di settembre, bisogna attendere la nota della Protezione Civile.

