Costano meno di 20 euro e saranno i beauty regali che tutti vorranno questo Natale

I regali di profumeria e cosmesi si confermano fra i più apprezzati dagli italiani. Scopriamo 4 idee regalo a meno di 20 euro fra le più desiderate.

Lo scorso Natale i cosmetici si sono posizionati al terzo posto dei regali più gettonati dagli italiani, dopo i libri e i capi d’abbigliamento. Di sicuro con i regali di profumeria non si cade nell’ovvio. Di pigiami e sciarpe ne abbiamo i cassetti pieni. Ecco quindi i beauty regali in vetta alle tendenze del momento: i 4 must have a cui ispirarsi per i doni sotto l’albero.

Costano meno di 20 euro e saranno i più desiderati del make up: ecco i lip plumper!

Non tutte purtroppo abbiamo labbra carnose alla Belen ma dove non è arrivata Madre Natura, arriva il lip plumper. Si tratta di un gloss che si stende facilmente con l’apposito applicatore e serve a rendere le labbra più carnose. Alcuni contengono collagene, acido ialuronico oltre alla capsaicina, una sostanza presente nel peperoncino. All’inizio potremmo avere una sensazione di formicolio. Le labbra sono naturalmente più turgide senza alcuna iniezione filler. Il prezzo va dalle 7 alle 50 euro. Ottime marche e prodotti si trovano a 18/20 euro e sono una perfetta idea regalo.

Il pettinino a banana

Costano meno di 20 euro e sono regali imperdibili. Un regalo low cost alla portata di tutti è il pettinino a banana. È un grande ritorno dagli anni Novanta e sta spopolando su Tik Tok. Si tratta di due pettini ricurvi che raccolgono i capelli da ambo i lati e si chiudono in una coda che occupa tutta la nuca. Queste clip a banana vintage hanno il pregio di far sembrare la nostra coda di cavallo più piena. La generazione Z sta impazzendo per questo accessorio e su Tik Tok si vedono hashtag a sostegno di un rilancio dell’iconica clip a banana. Il prezzo è davvero basso, a partire dalle 5 alle 7 euro.

I cosmetici solidi

Molti di noi conosceranno lo shampoo solido ma pochi sanno che ci sono intere linee di prodotti in formato solido. Questi cosmetici sono un’ottima idea regalo per chi ha una forte coscienza green. I prodotti solidi spesso hanno un alto indice di naturalità. Ricordiamo che l’indice di naturalità, introdotto con la norma ISO 16128 e indica la percentuale dei componenti di origine naturale contenuti nel prodotto. Inoltre sono “zero-wate” ossia non producono rifiuti di plastica ed essendo in formato “concentrato” riducono le emissioni nocive causate dai trasporti per le consegne. Della gamma solida troviamo creme, balsami, doccia schiuma etc.

Questi mini formati solidi hanno un prezzo che parte dalle 7 fino alle 15 euro.

Bombe per la doccia

Siamo abituati a vedere le bombe schiumogene per il bagno. Chi fa la doccia abitualmente e la preferisce al bagno, da oggi può contare sulle bombe da doccia. Non si tratta di un prodotto per la detersione ma per l’aromaterapia. Basta poggiarle sul piatto della doccia, non però sotto il getto diretto dell’acqua. Le bombe da doccia inizieranno a sciogliersi creando vapore ed emanando fragranze a nostra scelta. Si tratta di un vero trattamento benessere casalingo proprio come se fossimo in uno chic chalet con spa.

Sono disponibili in cofanetti con più profumazioni ad un prezzo di 17/20 euro.

Costano meno di 20 euro e potremo spendere davvero poco ma facendo bella figura.