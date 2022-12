Un incubo addobbare casa per Natale! Errori da evitare per non rovinare credenze, candelabri, quadri

Un incubo addobbare casa per Natale-proiezionidiborsa.it

Dopo aver fatto l’albero di Natale dobbiamo occuparci di luminarie e decorazioni ma non tutti i mobili e gli spazi di casa sono facili da gestire. Siamo in difficoltà? Con questi trucchi addobbiamo in fretta e senza sporcare

Se siamo occupati con il lavoro è possibile che arrivino le festività e la casa sia ancora spoglia e triste, priva di decorazioni e addobbi. Proviamo all’ultimo minuto a inventarci qualcosa ma il risultato è scadente.

Dobbiamo trovare dei rimedi che non rovinino l’arredamento e che si sposino al meglio con gli oggetti che possediamo. Come si montano gli addobbi? Non esagerando con le luci. Questa è la prima risposta e anche il primo errore da evitare.

Le luci creano l’atmosfera, ma se sono troppe danno l’idea di confusione e di poca armonia. Finestre, librerie e spazi esterni vengono solitamente illuminati, fermiamoci qui e creiamo intermittenze in sintonia con quelle dell’albero di Natale. La sobrietà ci premierà e ci farà risparmiare tempo e denaro.

Non esageriamo nemmeno con i colori. Molti colori non significano maggiore allegria, il risultato potrebbe essere pacchiano. Utilizziamo solo 3 colori, questo è un trucco efficace. Verde e rosso sono natalizi e caldi, aggiungiamo il grigio per dare equilibrio e migliorare l’estetica.

Evitiamo gli oggetti di plastica, non sono belli da vedere. Rami, pigne e candele, anche se vecchie, creano maggiore calore.

Oggetti che non stanno bene insieme

Non deve essere un incubo addobbare casa per Natale. Se eliminiamo brillantini, addobbi sonori e gadget inutili e decidiamo di andare al sodo faremo meno lavoro e saremo più pratici.

Se abbiamo fatto degli acquisti e i nuovi addobbi non si integrano con i vecchi, creiamo delle alternanze ma di numero esiguo. Evitiamo i pasticci mischiando palline decorate di plastica con quelle di stoffa o di lana. Scegliamo uno stile e seguiamolo fino in fondo.

Le credenze sono arredi molto particolari. Il legno potrebbe essere prezioso e delicato e si potrebbe rovinare. Decidiamo se addobbare la finestra o la credenza ma non entrambe. Con una credenza addobbata sarebbe meglio aggiungere una tenda alla finestra e lasciarla pulita. L’atmosfera sarebbe meno opprimente. Per non rovinare il legno dei mobili evitiamo l’adesivo ma utilizziamo il filo di nylon e approfittiamo delle maniglie. Sarà più facile toglierle quando le feste saranno finite.

Un incubo addobbare casa per Natale se abbiamo paura di rovinare gli oggetti più preziosi

Se abbiamo oggetti preziosi o candelabri antichi potremmo decidere di accantonarli. Se organizziamo feste, cene o ritrovi basta poco per romperle e fare un danno. Sostituiamoli con lavori fatti da noi utilizzando vetro, legno, lattine o bottiglie. Decoriamoli con rami di abete, fiocchi, lamine o personaggi delle fiabe. Se abbiamo ospiti e ci sono dei bambini ne saranno entusiasti. Il materiale potrà essere facilmente riciclato.

Anche i quadri che solitamente sono appesi ai muri potrebbero essere sostituiti. Utilizziamo piccole cornici per intrappolare immagini di animali, favorendo colori freddi, composizioni rupestri, immagini che regalino pace e serenità. Sistemate in qualche mobile senza esagerare potrebbero modificare l’impatto visivo.

I quadri che abbiamo appesi al muro rubano la scena e potrebbero smorzare l’entusiasmo delle decorazioni. Se sono preziosi potrebbero rovinarsi. È meglio trascorrere i pochi giorni di festa in tranquillità. Muoversi tra gli addobbi giocosi senza la paura di fare danni potrebbe farci rilassare ulteriormente.