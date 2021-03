La cura del proprio corpo è un atto d’amore verso se stessi. Ogni parte del corpo, femminile e maschile che sia, necessità di trattamenti che ne salvaguardino la salute e la bellezza. Il seno è tra le parti femminili più delicate e bisognose di attenzioni.

Infatti, interessato da gravidanze, sbalzi ormonali, dimagrimenti repentini, è facile che si rovini. Nel corso della vita, il seno può essere interessato da smagliature, slabbrarsi, perdere di tonicità e svuotarsi. Per questa ragione esistono numerosi e costosi cosmetici in commercio.

Tuttavia, nulla vale il metodo naturale di cui parleremo nell’articolo. Il rimedio è valido anche per le donne che pensano di avere un seno piccolo e vorrebbero rimpolparlo un po’. Ecco come avere un seno voluminoso e tonico grazie ai miracolosi oli naturali e qualche facile esercizio.

Dalla Cina meridionale

Comparso in Italia di recente, l’antico rimedio miracoloso proviene dalla Cina. esattamente è un piccolo paese della Cina Meridionale che da più di 400 anni produce una crema a base di olio di germe di grano e di argan. Tale crema pare essere talmente potente da aumentare il seno di 2 taglie in poche settimane. Numerosi sono i blog dove le clienti declamano di essere soddisfatte.

La crema pare avere prodotti 100% naturali e nessun effetto collaterale. L’uso deve essere regolare e quotidiano. Solo questo permette di ottenere dei risultati. Il composto di olio di germe di grano, argan, avocado e il burro di karité rendono la pelle elastica, riducono i segni dell’invecchiamento e riattivano le cellule. Poi, viene usata l’alga laminaria che rassoda e idrata la pelle. L’olio di Ylang Ylang, invece, attiva le proprietà antiossidanti e idratanti.

Ci si chiede se, unendo 3 o più di questi ingredienti in modo casalingo, si ottenga un effetto simile.

Seno voluminoso e tonico grazie ai miracolosi oli naturali e qualche facile esercizio

Nonostante la crema sembri miracolosa, non è sufficiente a mantenere i risultati in modo duraturo. Il seno dovrà essere supportato con dei piccoli esercizi di rassodamento.

Il primo è l’esercizio che prevede le mani giunte, come in preghiera, che spingono l’una contro l’altra. Bisognerà contare 30 secondi e ripetere l’esercizio per almeno 6-7 volte. Si uniscono i piegamenti sulle braccia fatte con le ginocchia a terra e le gambe sollevate e incrociate. Da questa posizione si fanno 3 serie da 10 alzando il busto facendo forza sulle braccia.

Un esercizio simile può essere fatto stese ma con l’aiuto di pesetti. Schiena a terra, con un pesetto per ogni braccio bisogna farli scendere e salire in alternanza mantenendo i gomiti dritti. Poi, con le braccia larghe far salire e scendere i pesetti. Fare almeno 3 serie da 10.