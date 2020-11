Ai nostri giorni la produzione vinicola si è trasformata in un mondo variegato e che offre esperienze anche per i meno esperti. Il turismo e l’economia enologica hanno dato lustro a questo prodotto e alla sua qualità, oltre che agli splendidi luoghi dove è prodotto.

Esperienze di raccolta dell’uva con la vendemmia, la pigiatura e poi l’assaggio del vino novello, nonché l’opportunità di godere di casali antichi, relax e trattamenti benessere.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Non per nulla, è proprio dal legame tra bellezza e vino che nasce la vinoterapia.

Un termine nuovo, nato da qualche anno, che esalta le proprietà terapeutiche dell’uva e dei prodotti derivati. Così sono nati dei percorsi appositi, incentrati sull’antico utilizzo del vino come cosmetico. Il vino non solo puro piacere per il palato ma anche innovativo e strabiliante trattamento di bellezza.

La cosmesi

L’ingrediente magico contenuto nel vino è il resveratrolo. Contenuto nella buccia dell’uva rossa, è capace di rigenerare la pelle e proteggere dall’invecchiamento. Oltretutto, grazie alle sostanze contenute nella buccia dell’uva è possibile ottenere un potente antiossidante a favore dell’idratazione della pelle.

Dopo un trattamento con il vino la pelle risulta levigata, luminosa, esfoliata dalle cellule morte. I trattamenti vanno dal bagno nel vino ai prodotti che sono nati sfruttando le proprietà dell’uva: flavonoidi, resveratrolo, tannini e antociani.

Il vino non solo puro piacere per il palato ma anche innovativo e strabiliante trattamento di bellezza

Se si guarda al particolare, le parti della vite che vengono utilizzate per i trattamenti sono diversi e dipendono anche dalla stagione. A settembre si può sfruttare la vendemmia con un bagno nelle vinacce fresche o con un impacco a base di mosto.

L’olio dei vinaccioli, estratto dai piccoli semi dell’uva, hanno proprietà antiossidanti, emollienti, sono ricchi di acido oleico e vitamina E capaci di rigenerare anche le pelli mature.

L’estratto prodotto dalle foglie di vite, poi, stimola la circolazione.

Quindi in alcuni casi il vino e l’uva vengono utilizzati allo stato puro; in altre occasioni vengono mescolate ad altri ingredienti come succo di limone, miele, erbe aromatiche. Da queste unioni nascono maschere, scrub, impacchi, olii da massaggio e tanti altri prodotti.

Scrub per il corpo

Con solo vino rosso, zucchero di canna, miele e olio essenziale di limone, creare una pasta da stendere sul corpo. Massaggiare energicamente per rinnovare la pelle dalle cellule morte.

Provare per credere e ottenere immediati risultati.