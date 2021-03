Come perdere 5kg in tre settimane senza rinunce

Le diete dell’ultimo minuto per poter scendere di peso ormai si sprecano. Molte persone pur di arrivare alla prova bikini in forma, sono disposte a tormentarsi. Rinunciando alla pasta, all’associazione di quel cubo o di quell’altro. Oppure mangiando solo insalata per settimane.

Il risultato ovviamente rimane la perdita di qualche chilo, quando va bene, ma tantissima amarezza. Inoltre raramente si ricade nella stessa dieta, soprattutto visti i trascorsi.

Quindi perdere 5kg in tre settimane senza rinunce? Grazie alla detossificazione dell’intestino. Proprio come per le pulizie di primavera, anche il corpo ha bisogno di ripulirsi ogni tanto.

Perché è importante ripulire l’intestino?

Nella vita media di una persona si possono accumulare fino a 14kg di scorie nell’intestino. Questo non solo sfavorisce l’assunzione dei nutrienti, ma infiamma anche l’organismo. Molti studi associano l’infiammazione dell’intestino a patologie come gastriti, cistiti, colesterolo alto e artrite.

Quando si parla di pulizia dell’intestino si pensa subito all’idrocolonterapia e ai clisteri. Oltre ad essere tecniche invasive puliscono solo 40-50 cm dei 7 metri di cui è formato. Per questo nelle prossime righe verrà svelata una detossificazione non invasiva e totale.

Come funziona nella pratica?

Bisogna procurarsi Kefir, semi di lino, semi di chia, miele e per chi lo desidera una mela. Si sviluppa in tre settimane e sarà così suddivisa.

Nella prima settimana si assumeranno 100ml di Kefir, 1 cucchiaio di semi di chia, 1 cucchiaio di farina di semi di lino, mezzo cucchino di miele e a piacere uno spicchio di mela.

Nella seconda settimana della dieta si assumeranno 2 cucchiai di semi di chia e 2 cucchiai di farina di semi di lino. Il resto delle dosi rimane invariato. Nella terza settimana i cucchiai di chia e lino saranno tre. Il Kefir aumenterà a 150/200 ml, mentre miele e spicchio di mela rimarranno invariati.

Questi ingredienti si possono mangiare tutti insieme. Una volta mescolati si possono lasciar riposare nel frigo per 10 minuti se si preferisce consumarli freddi. Vanno assunti al mattino, dopo 20 minuti che si è bevuta dell’acqua. Ecco come perdere 5kg in tre settimane senza rinunce. Sostituendo la colazione con questo magico protocollo.