Moltissimi amano le piante, soprattutto quelle da interni. Pochi però possiedono il tanto famigerato “pollice verde”. Ma anche chi ha un’affinità con la botanica a volte incontra delle difficoltà con alcuni esemplari.

Un esempio su tutti sono le orchidee. Infatti, questi fiori sono molto belli ma risultano estremamente fragili e difficili da mantenere. Per aiutare in questa difficile impresa, oggi spieghiamo come creare un elisir di lunga vita per le nostre orchidee spente e malate con tre comunissimi ingredienti.

I benefici di questi tre alimenti

Stiamo parlando di tre alimenti che si possono trovare in una qualsiasi cucina italiana che si rispetti: lo zucchero, il miele e il limone. Queste tre sostanze, se combinate insieme, possono fornire una soluzione estremamente nutritiva per le nostre adorate piante da appartamento.

Qui di seguito illustriamo come creare questa lozione fai-da-te molto semplice da realizzare e a bassissimo costo.

Come preparare il composto

Per preparare questo composto sono necessari le seguenti dosi:

acqua bollente quanto basta;

un cucchiaio di miele;

due cucchiai di zucchero;

un cucchiaino di succo di limone.

Prendere i due dolcificanti nelle dosi indicate e inserirli in una ciotolina.

Prendere una tazzina di acqua del rubinetto e metterla a bollire nel microonde oppure in un pentolino. Una volta raggiunta la temperatura giusta, aggiungerla nel contenitore.

Mescolare con un cucchiaio fino a far assorbire del tutto i due elementi. Tagliare mezzo limone e spremerne il succo. Inserirlo e continuare a rimestare.

Inzuppare un panno pulito o un tovagliolo di stoffa all’interno di questa soluzione e poi strizzarlo bene per eliminare il liquido in eccesso.

Usare questo strumento per inumidire e lucidare le foglie.

Oggi abbiamo spiegato come creare un elisir di lunga vita per le nostre orchidee spente e malate con tre comunissimi ingredienti. Se si è appassionati di giardinaggio, consigliamo di consultare questo articolo sempre dedicato alla stessa meravigliosa pianta da appartamento: “Per salvare un’orchidea in fin di vita basta quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina”.