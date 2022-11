Sempre eleganti e chic con le scarpe senza tacco più amate del momento, perfette a 20 come a 50 anni

Non c’è età per la comodità, soprattutto se parliamo di salute dei piedi. Affascinanti e simbolo indiscusso di femminilità, i tacchi alti sono l’oggetto del desiderio di tante donne. Eppure, in molti casi, basta calzarli pochi minuti per ritrovarsi dei piedi rossi e doloranti. Senza contare, poi, i talloni che si screpolano a causa dello sfregamento con la calzatura. A tal proposito, è giusto sottolineare che esistono dei segreti di bellezza casalinghi che possono aiutare ad avere piedi lisci, sani e nutriti.

Ultime novità di moda per l’autunno e l’inverno 2022 e 2023

Fortunatamente, la moda offre sempre un’alternativa glamour, alla moda e senza tacco che si può adattare ad ogni occasione. Sdoganata, poi, anche la convinzione che ad ogni età corrisponde un dress code specifico. Certo, conoscere pregi e difetti dalla propria fisicità e scegliere abiti che valorizzano la silhouette è fondamentale per apparire sempre eleganti e chic, ma soprattutto per accrescere l’autostima personale.

Con l’arrivo della stagione invernale, poi, gli strati di maglioni, sciarpe e cappotti non aiutano a valorizzare le forme del corpo. Per l’autunno e l’inverno 2022 e 2023 scegliere il capospalla giusto migliora qualunque outfit. Per avere un aspetto elegante e ricercato, ma senza spendere una fortuna, le tendenze moda propongono diversi modelli che strategicamente esaltano la figura. Invece, per quanto riguarda le calzature, invece, sneakers e stivali bassi saranno i veri protagonisti di stagione.

Ecco le scarpe da indossare tutti i giorni e apparire sempre eleganti e chic

Gli stivali sono il must have di ogni stagione fredda. In particolare, quest’anno la tendenza è quella di indossare stivali lunghi ma senza tacco. Tra i modelli più amati del momento, poi, sono tornati di moda anche i combat boots. Gli anfibi, in genere, vengono associati a look grintosi, ma molto giovanili. Un errore clamoroso, secondo i veri esperti di moda. Gli anfibi possono regalare un tocco brioso anche al look più formale, utilizzato per l’ufficio, ad esempio. Queste calzature che arrivano al polpaccio sono perfette anche a 50 e 60 anni. Da provare assolutamente (e senza timori di sembrare delle ragazzine) un abbinamento composto da pantaloni o jeans dritti di colore scuro, camicia colorata, giacca corta e anfibi.

Il secondo abbinamento che suggeriamo è quello composto da un bel abito midi dalle stampe floreali, un trench in pelle, oppure un cappotto nero semplice e un paio di anfibi per regalare un tocco rock e smorzare i toni romantici dell’abito.

Gli anfibi sono perfetti anche per completare un look molto semplice e sobrio, composto da un dolcevita di colore neutro, (un beige, oppure un bianco panna), e un pantalone a palazzo.

Per un incontro più informale, invece, si potrebbe optare per un maxi blazer, una maglietta svasata con scollo a V e una mini gonna. Un look favoloso e comodo, soprattutto se completato con un bel paio di anfibi neri. Insomma, grazie a queste scarpe strategiche potremmo vestirci bene, essere alla moda e soprattutto sentirci comode ad ogni occasione e a qualunque età.