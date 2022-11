3 piante da esterno con fiori profumati e facili da coltivare per un giardino meraviglioso

Ciò che spesso contribuisce al buonumore è vedere i risultati di un nostro hobby. Tra i più amati ci sarebbe il giardinaggio. Nello spazio esterno della casa possiamo disporre divanetti, dondoli, magari qualche gioco per i bambini e la cuccia del cane. Oltre a tutto questo sono le piante le protagoniste del giardino. Qualche siepe ci protegge da sguardi indiscreti, le erbe aromatiche ci servono in cucina e magari alcuni alberi ci doneranno i loro frutti. Ma un giardino senza fiori perderebbe il suo fascino.

3 piante da esterno con fiori profumati per abbellire il giardino

Tra le piante che potremmo scegliere c’è l’osmanto odoroso. Questo arbusto sempreverde presenta foglie lanceolate. Si può coltivare bene in giardino, ma se non lo abbiamo lo metteremo sul balcone in un vaso.

L’osmanto produce dei fiori raggruppati in piccoli grappoli in autunno. Il loro colore può essere bianco, giallo, aranciato. La caratteristica principale è quella di emettere un gradevole profumo. La nostra pianta gradisce un’esposizione al sole, resistendo al caldo e al freddo. Dovremmo però proteggerla dai forti venti e dalle gelate. In inverno, per esempio, andrebbe fatta una pacciamatura in modo da riparare le radici.

Per quanto riguarda l’irrigazione, dev’essere rada. Se non piove da molto tempo, provvediamo con dell’acqua senza esagerare. Nella stagione estiva basterà annaffiare ogni 2 settimane. Attenzione a procurare per la pianta un terriccio ben drenante.

Come coltivare l’arancio del Messico

Un’altra pianta da poter coltivare in giardino è la Choysia ternata, detta anche arancio del Messico. Si presenta con un cespuglio tondeggiante e foglie verdi e lucide. I fiori sono bianchi e il loro profumo ricorda quello dei fiori d’arancio. Sbocciano in primavera, ma possono durare anche fino all’estate.

La Choysia teme le temperature troppo basse, ma resiste bene al sole o nella mezz’ombra. Se coltivata in vaso, meglio ritirarla in casa o in una serra in inverno. L’irrigazione nei mesi estivi dovrebbe essere frequente ma poco abbondante. Con il freddo basterà mantenere umido il terreno, che dev’essere drenante. Attenzione ai ristagni d’acqua se la teniamo in terrazzo con un sottovaso.

Un’altra pianta dai fiori belli e profumati

Infine qualche cenno sulle camelie, tra i più bei fiori che possiamo coltivare. Questa pianta avrebbe bisogno di un terreno acido e ben drenato. Preferiamo anche un’innaffiatura con acqua decantata o demineralizzata, tipo quella per il ferro da stiro a vapore. L’esposizione ideale sarebbe a mezz’ombra e all’aperto. In estate teme la siccità e quindi bisognerà mantenere umido il terreno. Potrebbe giovare anche di una nebulizzazione sulle foglie. In inverno, se la camelia è in vaso, mettiamola in un luogo riparato.

Ci sono tante varietà di camelia con diversi colori e vari periodi di fioritura. Ad esempio, la camelia japonica fiorisce verso la fine dell’inverno, la camelia sasanqua dalla fine dell’autunno fino all’inizio della primavera.

Queste 3 piante da esterno con fiori profumati, quindi, renderanno più bello e accogliente il nostro giardino.