Sempre divine indossando il capospalla più cool del momento grazie a consigli e abbinamenti preziosi

Il capospalla è un indumento indispensabile per la stagione fredda. Ad eccezione di brevi parentesi in cui i più fortunati voleranno al caldo, il capospalla ci accompagnerà da adesso fino al prossimo marzo. Ve ne sono di tantissimi tipi. Dal classico cappotto al più sportivo piumino, tutti lo indossano, donne e uomini. Come sempre accade, in fatto di moda, ognuno ha le proprie preferenze, sia in fatto di stile che di praticità. Ma qual è il capospalla che detta la moda in questo autunno 2022 e per il prossimo inverno 2023? Sicuramente il cappotto. Sulle passerelle abbiamo visto sfilare soprattutto i modelli over ed extra long. Un capo decisamente importante e che sa farsi notare. Non tutte, probabilmente, se la sentiranno di indossarlo proprio perché pare piuttosto impegnativo. Mettiamo in un angolo i complessi: in questo articolo andremo a svelare tanti consigli per indossare il cappotto lungo.

Alcuni consigli per essere sempre divine indossando il capospalla più trendy della stagione

Il cappotto lungo dona, nell’immediato, un’aria molto elegante e raffinata. In realtà, però, si tratta di un capo molto versatile. In base agli outfit su cui lo andremo ad indossare, potremo regalargli – e di conseguenza – regalarci, uno stile sempre diverso. Ad esempio, sopra ad un classico completo giacca e pantalone, assumerà un’aria seriosa. Diventerà invece più casual ed informale con jeans e sneakers o mocassini. Ed ancora, sopra ad un abito da sera, assumerà un’aria decisamente molto sofisticata.

Insomma, il cappotto lungo è un capo comodissimo per l’inverno perché lo possiamo abbinare praticamente a tutto, sia di giorno che di sera. Durante il giorno, sarà perfetto con vari modelli di jeans (skinny, regular o a zampa), sopra classici pantaloni a sigaretta o sopra morbidi pantaloni a palazzo. Caldo, morbido ed avvolgente, la sera sarà invece perfetto su abiti e gonne di qualsiasi lunghezza: lunghi, midi o corti.

Massima versatilità anche per quanto riguarda le scarpe da indossare. Il cappotto lungo sta bene sia con le sneakers, per un look sportivo, sia con mocassini o stivaletti, per una giornata casual, così come con un bel paio di décolleté per una serata elegante.

Come indossare il cappotto per una serata di gala

Eventi di gala e serata particolarmente importanti, spesso ambientati in location lussuose, impongono un certo dress code. In questi casi, il cappotto lungo può diventare il pezzo forte del nostro outfit. Lo si potrebbe infatti indossare come un abito. Legato in vita con una cintura particolare, magari arricchita con qualche pietra, il nostro abituale capospalla si trasformerà in un elegantissimo capo che non passerà di certo inosservato. Per completare l’outfit, un bel paio di sandali gioiello.

I colori moda per l’autunno/inverno

Dopo aver visto com’è facile essere sempre divine indossando il capospalla del momento, soffermiamoci sui colori. Anche le tinte, infatti, sono un elemento che influenza moltissimo la moda. Ovviamente restano sempre in auge i colori più tradizionali: nero, cammello, blu scuro e le varie tonalità di grigio, anche nella versione “sale e pepe”. Non stancano neppure le fantasie pied-de-poule e Principe di Galles. Chi invece vuole adeguarsi alle mode ed essere super glamour, dovrà sapere che questo autunno/inverno vuole le tinte forti, intense e accese. Dunque: rosso vermiglio, verde brillante, viola acceso e fucsia.