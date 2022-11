Natale e Capodanno al caldo in 3 mete strepitose con spiagge da cartolina tra mare e cultura

Natale e Capodanno sono dietro l’angolo. Molti scelgono la tradizione e preferiscono trascorrere le festività in famiglia tra alberi illuminati e la casa addobbata a festa con decorazioni a tema. Altri, invece, preferiscono approfittare delle ferie per farsi una bella vacanza. Se di pioggia e freddo ne abbiamo abbastanza, potremmo pensare di volare in qualche meta lontana.

Dove andare a Natale e Capodanno al caldo

È ovvio che, per godere di temperature alte e fare vita da mare, è necessario prendere un aereo e fare qualche ora di volo. Non per forza però si deve andare dall’altra parte del Mondo. Ci sono mete a medio-raggio dove godere di temperature miti e molto gradevoli.

Capo Verde

Capo Verde è un arcipelago di origine vulcanica situato nell’Oceano Atlantico. C’è un clima tropicale e, in inverno, si raggiungono i 26°C. In tutto ci sono 10 isole, a loro volta divise in 2 gruppi, quelle di “Barlavento” o Sopravento, e quelle di “Sotavento” o Sottovento. L’isola più popolosa è Santiago, dove si trova Praia, la capitale.

Capo Verde è una destinazione che coniuga un buon mix di mare e relax, natura e cultura.

Le isole Sal, Boa Vista e Maio offrono spiagge paradisiache con mare limpido e cristallino.

Per conoscere meglio la cultura del luogo, le isole ideali sono Santiago e São Vicente. Come da tradizione, la sera del 31 dicembre, gli abitanti del luogo si ritrovano a São Vincente per lo spettacolo annuale dei fuochi d’artificio tra balli e canzoni tipici.

Infine, altre isole, come Brava, São Nicolau, Fogo e Santo Antão offrono l’opportunità di fare bei trekking.

Senegal

Il nostro inverno è la stagione ideale anche per andare alla scoperta del Senegal. Il volo diretto per Dakar, da Milano, dura solo 6 ore. Il clima è ottimo in tutto il Paese. C’è sempre il sole, non piove quasi mai e il tasso di umidità è sopportabile. La temperatura dell’acqua del mare può raggiungere i 28°C.

Ma il Senegal non è solo mare. Di cose interessanti da fare e vedere ce ne sono parecchie. A Dakar è un piacere passeggiare tra meravigliosi edifici coloniali. Da non perdere, poi, il giro in barca fino all’Île de Gorée dove sono conservate tracce e testimonianze storiche sulla schiavitù. Gli amanti del birdwatching apprezzeranno una gita nel parco del delta del Saloum. Proseguendo verso Nord, si raggiungono poi lo stupefacente Lago Rosa, la città coloniale di Saint-Louis e il parco di Djoudji.

Messico

Altra meta da considerare per Natale e Capodanno al caldo è sicuramente il Messico. Si tratta di un Paese estremamente vario che vanta una storia antichissima. Se ci si vuole immergere nel fascino dell’antica cultura Maya, senza rinunciare a un po’ di sano relax al mare, la scelta non può che essere la penisola dello Yucatán, regione Sud-Orientale del Messico.

Tra i siti archeologici, oltre a Chichén Itzá, che è considerato una delle nuove sette meraviglie del Mondo, sono molto interessanti da visitare anche i siti di Uxmal, Tulum e Mayapán.