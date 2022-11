Come fare un ottimo smoothie con frutta e verdura di stagione

Durante l’arco della giornata sono diversi i pasti che bisognerebbe rispettare. Tra questi senza dubbio ci sono le merende o colazioni, di metà pomeriggio o mattina. Spesso per la stanchezza o svogliatezza, si decide di mangiare qualcosa al volo. Questo, la maggior parte delle volte, corrisponde a cibi spazzatura. Di conseguenza si potrebbero avere delle variazioni del peso se questa abitudine alimentare si protrae nel tempo. Per mangiare qualcosa di più sano potremmo optare per lo smoothie. Quest’ultimo è un frullato a base di frutta o verdura, che prende questo nome proprio perché significa leggero. Vedremo alcune idee e ricette gustose.

Ingredienti

Per il primo gusto ci serviranno:

2 banane;

150 g di cachi;

200 g di arancia;

1 cucchiaio di latte;

1 cucchiaino di crema di nocciole.

Tra l’altro, consumando questi frullati si acquisirebbero una serie di nutrienti essenziali per il nostro corpo.

Come fare un ottimo smoothie e quali ingredienti si possono usare

Fare uno smoothie è veramente semplice e sbrigativo. Proprio per questo motivo è adatto anche a chi è sempre di corsa. La prima cosa da fare, per far uscire questa ricetta perfetta, è tagliare la frutta a dadini. Una volta che la si taglia si congela. Precisiamo che si può scegliere qualsiasi tipo di frutta, a seconda dei propri gusti personali. Dopo che la frutta si sarà congelata, la cacciamo dal congelatore. Prendiamo un mixer nel quale mettiamo la frutta, insieme ad un cucchiaio di latte. Aggiungiamo anche la crema di nocciole. A questo punto frulliamo. La consistenza che dovrà venire fuori è molto cremosa e spumosa. Riponiamo all’interno di ciotole da frullato e godiamoci la nostra merenda.

Smoothie detox

Abbiamo detto che la frutta non è l’unico ingrediente che possiamo utilizzare per fare questi frullati. Infatti possiamo anche utilizzare la verdura. In questo caso ciò che uscirà fuori sarà un frullato detox. Questo perché la verdura ha tante proprietà antiossidanti e detossificanti per l’organismo. Ci ripulisce dalle scorie e ha molti nutrienti utili alla nostra salute. Vediamo adesso una ricetta.

Ingredienti frullato di verdure

In questa ricetta andremo ad utilizzare sia la frutta che la verdura e ci serviranno:

3 cubetti di spinaci surgelati;

1 tazza di acqua;

3 fette di ananas;

2 pesche;

1 banana.

Il primo passaggio da fare è cucinare gli spinaci in padella, con un po’ di acqua. In alternativa va bene anche la cottura a vapore. Non per forza bisognerà utilizzare gli spinaci surgelati, vanno bene anche quelli freschi. Il passo successivo sarà come quello appena visto. Dunque bisognerà mettere tutti gli ingredienti nel mixer. Ricordiamo di tagliare in pezzi non troppo grandi prima di frullare. Anche in questo caso ci uscirà un frullato super cremoso, adatto per una colazione e per mantenersi leggeri.

Il bello degli smoothie è che esistono davvero numerose ricette che si possono fare, utilizzando tanti alimenti di stagione che sono perfetti per la dieta. In alcuni si può utilizzare anche lo yogurt greco bianco per rendere il tutto ancora più cremoso. Queste sarebbero solo alcune idee su come fare un ottimo smoothie con pochi ingredienti ma salutari.