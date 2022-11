Ecco come profumare i panni in asciugatrice senza ammorbidente

Tutti sogniamo un bucato super profumato (oltre che soffice al tatto), che rilasci una piacevole ed avvolgente fragranza appena ritirato dall’asciugatrice. Ma certo, ammorbidente e fogli per asciugatrice sono costosi ed inquinanti. Oggi siamo qui per dimostrare che non serve fare questa spesa mensilmente per avere panni profumati in asciugatrice, ma ci basta qualche piccolo trucco casalingo. Niente panico se l’asciugatrice è al momento fuori uso, perché esiste pur sempre il metodo innovativo per stendere il bucato e averlo asciutto e liscio anche senza asciugatrice.

Cosa mettere nell’asciugatrice per profumare

L’ammorbidente ormai è di uso comune, sebbene sia parecchio inquinante e dall’azione potenzialmente irritante per la nostra pelle. Tra i rimedi alternativi per ammorbidire e profumare i panni, ne esiste uno in particolare che forse pochi conoscono. Stiamo parlando delle palline di lana. Non sono altro che gomitoli di lana infeltrita che si aggiungono al bucato in asciugatrice. Ecco come profumare i panni con una soluzione low cost. Ma come funziona esattamente? Le palline di lana rimbalzano e ruotano insieme ai vestiti, ne separano gli strati, creando sacche d’aria tra gli indumenti e rendendo più facile ammorbidire i nostri capi, riducendo inoltre i tempi di asciugatura degli stessi.

Oltre a creare sacche d’aria, le palline di lana assorbono l’umidità in eccesso e potremo dire addio all’elettricità statica che si forma a causa di un’eccessiva asciugatura. Ma arriviamo al nocciolo. Queste palline, come possono profumare i nostri capi? Di per sé, non possono, almeno non da sole. Per aggiungere a tutti gli altri vantaggi anche l’effetto profumante, ci basterà aggiungere alle nostre palline qualche goccia di olio essenziale a nostro piacimento. La fragranza da noi scelta si diffonderà facilmente sui nostri capi. Tanto vale provarle!

Dove comprare le palline per asciugatrice

Per acquistare i set di palline di lana, possiamo cercare negli store online o in qualche negozio di casalinghi ben fornito. In alternativa, per eliminare del tutto questa spesa aggiuntiva, possiamo sostituire le palline di lana con vecchi ritagli di stoffa, recuperati da qualche vestito o lenzuolo che non usiamo più, oppure possiamo ricavare delle striscioline da una spugna da cucina. Ci basterà cospargerle con olio essenziale e in un attimo avremo panni profumati in asciugatrice.

Ecco come profumare i panni senza l’aceto

Per i vegani o per chi cerca una soluzione ancora più economica, c’è sempre l’aceto, ma anche a loro vorremmo proporre un’alternativa a costo zero, usando delle semplici palline da tennis. Questa soluzione è perfetta e dura a lungo nel tempo. Meglio usare vecchie palline usate, che rilascino meno pelucchi possibili. Ci basterà inserirle in asciugatrice, con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale e non solo i nostri capi saranno morbidi e profumati, ma le palline da tennis aiuteranno ad attirare peli di animale e pelucchi indesiderati nell’asciugatrice. Ecco come profumare i panni quasi a costo zero. L’ammorbidente può rimanere a riposo sugli scaffali del supermercato ancora per un po’. E chi non ha l’asciugatrice? Può sempre ricorrere alla guida per un bucato morbido in lavatrice in pochi passaggi. Bye bye umidità!