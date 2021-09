Ogni anno, le nuove tendenze dettate dai più famosi stilisti, influenzano il nostro stile e le nostre abitudini. Anche chi non ama seguire le mode del momento e chi ha poco tempo a disposizione, ogni cambio di stagione, ha voglia di rinnovare il proprio guardaroba. Scoprire quello che indosseremo nei mesi successivi, ci mette sempre di buon umore.

Sempre di grande tendenza questo pantalone che slancia la gamba e valorizza qualsiasi tipo di fisico

Durante l’estate facciamo sempre fatica ad indossare i pantaloni o i jeans lunghi. Prediligiamo gonne, pantaloncini e vestitini leggeri. Ma è il momento di tornare ad indossare i cari e tanto amati pantaloni.

Larghi, stretti, comodi, modelli del passato che tornano di tendenza o nuove versioni. Insomma, la moda fornisce tante scelte diverse e adatte per valorizzare il fisico di ogni donna.

Ma oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un pantalone in particolare, un “must have” che non passa mai di moda e che sarà uno dei protagonisti della stagione autunnale e invernale 2021/2022.

Parliamo del pantalone a palazzo, comodo versatile e sempre di grande tendenza. Perfetto per tutti i momenti della giornata e per tutte le situazioni. Facile da indossare, sia durante il lavoro che nel tempo libero.

Infatti, è sempre di grande tendenza questo pantalone che slancia la gamba e valorizza qualsiasi tipo di fisico. Un classico modello a gamba dritta, larga e morbida, spesso a vita alta.

I pantaloni adatti a tutte le donne e facili da abbinare

Questo capo di abbigliamento è perfetto proprio per tutte le donne e si adatta ad ogni fisico. Infatti, slanciano in orizzontale la gamba e grazie alla loro morbidezza, nascondono pancia e fianchi pronunciati.

Come detto poc’anzi, i pantaloni a palazzo sono molto versatili, comodi e adatti per qualunque tipo di situazione. Abbinati ad una giacca, sono perfetti per il lavoro, mentre con delle sneakers diventano un capo di abbigliamento sportivo e comodo. Un outfit adatto ad un aperitivo con gli amici o una passeggiata in centro.

Per un’occasione elegante e glamour, non dimentichiamo il look da sera. Abbiniamo i nostri pantaloni a palazzo rigorosamente a delle décolleté che slanciano la gamba o ad un raffinato sandalo gioiello.

Divertiamoci a comprarli di tantissime nuance, prediligendo i colori di tendenza del prossimo autunno/inverno. Colori forti, pieni di energia e audaci come il rosso, il giallo, il verde e il blu.