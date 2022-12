Sempre al top con gli abbinamenti di colore perfetti e in auge, alcuni davvero impensabili!

Se si vuole essere alla moda, oltre ai capi d’abbigliamento e alle scarpe, è importante pensare anche ai colori e ai modi per abbinarli insieme. Ecco quali sono di tendenza per essere super chic.

Si fa presto a dire moda. Ma quanti aspetti della nostra vita va a coinvolgere questo semplicissimo vocabolo composto da appena 4 lettere? A sentir nominare questa brevissima parola, la mente vola subito alle sfilate e quindi all’abbigliamento e ai capi di vestiario in generale. Come ad esempio i capispalla, tra l’altro molto di tendenza in questo periodo. Ma la moda investe prepotentemente anche il settore beauty e, quindi, tagli e tinture di capelli, make up, smalti e nail art. Ed ancora, accessori e modalità stilose per portarli. Infine, non dobbiamo dimenticare l’immenso e variegato mondo dei colori.

Ogni anno, ci sono tinte che impazzano più di altre. Indipendentemente dalle mode, però, l’importante è anche sapere accostare i vari colori. Se non si conoscono i fondamenti delle cromie, è facile fare un’accozzaglia di colori che alla fine risulta come un vero “pugno in un occhio”. E così, addio moda e addio buon gusto! Per evitare cadute di stile, abbiamo pensato a questo articolo in cui andremo a dare utili suggerimenti e consigli sui principali abbinamenti tra varie nuances.

Sempre al top con gli abbinamenti di colore perfetti e mai fuori moda

Partiamo da due grandi classici: grigio e beige.

Sicuramente, il grigio si intona alla perfezione col nero ed anche con il bianco. Molto raffinato risulta poi l’accostamento di varie gradazioni: grigio scuro e grigio chiaro. Il grigio sta molto bene anche con altri colori neutri, come il beige ed il rosa cipria, per un risultato finale molto elegante.

Per quanto invece riguarda il beige, la combinazione più classica è con tutte le tonalità di marrone. Tuttavia, possiamo giocare con questa nuance molto tradizionale, svecchiandola un po’, accostandola a colori più accesi come il blu e il giallo.

Infiniti gli abbinamenti che possiamo creare con le varie sfumature di verde

Di verdi ne esistono tantissimi tipi. Per rendere questo colore il protagonista assoluto, basterà accostarlo a tinte neutre, come il beige. Dal canto suo, invece, il nero lo farà risaltare ancora di più. Effetto che potremmo enfatizzare ancora di più optando per tessuti lucenti, come il raso o la seta. Il raffinato verde petrolio è molto indicato col nero e il bianco, ed anche con il grigio e il bordeaux.

Ecco alcuni abbinamenti cromatici azzardati ma super trendy

Dopo aver visto come poter essere sempre al top con gli abbinamenti di colore perfetti che mai passeranno di moda, vediamo alcune idee indicate per chi sa osare e non vuole passare inosservata: