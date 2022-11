Per non passare inosservate ecco 5 modi per indossare spille gioiello, vintage o moderne

Per rinnovare il look o dare un tocco particolare al nostro outfit, a volte basta davvero poco. Non è necessario indossare capi estremamente eleganti o costosi. Talvolta può essere sufficiente un accessorio particolare per svecchiare un outfit classico, personalizzandolo.

Gioielli e bijoux: non c’è che l’imbarazzo della scelta

In fatto di monili, le donne non hanno di che sbizzarrirsi. La scelta è davvero molto ampia. Oltre a collane e bracciali, possiamo infatti sfoggiare anelli, orecchini e cavigliere. Di ognuna di queste tipologie di preziosi, poi, ve ne sono tantissimi tipi, in altrettanti stili e materiali. Oltre a ciò, a donare carattere a chi indossa questi accessori, è anche il modo in cui li si indossa, spesso esclusivo e molto particolare.

Il ritorno in voga delle spille gioiello: alcuni consigli su come portarle

Le mode sono cicliche. Ciò vale per qualsiasi genere di capo, e non solo per i vestiti. Lo scorso anno c’è stato un ritorno delle perle. Per l’imminente stagione autunno/inverno, vedremo comparire sempre più spesso le spille. Accessori che, in genere, si appuntano al bavero della giacca o su un maglioncino, più o meno all’altezza del petto. Per non farci trovare impreparate all’arrivo della nuova tendenza, vediamo quindi un po’ di consigli generici su come portarle.

La spilla va sempre applicata sul lato opposto rispetto alla mano dominante;

è importante saper coordinare tessuto della maglia e dimensioni della spilla: su un capo in filato leggero, evitare una spilla esageratamente grande e pesante. Al contrario, su un tessuto pesante e consistente non ha senso applicare una spilla piccola e minuta;

se l’outfit è molto colorato oppure in fantasia, è meglio applicare una spilla discreta e senza pietre colorate;

con un abito asimmetrico o monospalla, applicare la spilla sul lato chiuso;

con lo scollo a barchetta, la spilla si appunta su un lato, appena sotto la spalla;

con scollature a “V” molto profonde, la spilla va sistemata nel punto più profondo della scollatura in modo da mettere in risalto il decolleté.

Per non passare inosservate ecco 5 modi per portare le spille gioiello

Come accade per collane, anelli, orecchini & C, anche di spille ve ne sono di tantissimi tipi. Le più tradizionaliste possono recuperare quelle della nonna o di eventuali prozie. L’effetto vintage sarà assicurato. Per stare invece al passo coi tempi, meglio puntare su modelli moderni. Ve ne sono anche di brand famosi come Pandora e Swarovski. Indipendentemente dalla tipologia di spille prescelta, è bene sapere che ci sono tantissimi modi per poterle indossare. Non solo su giacca, capo spalla o maglioncino. Ecco alcune idee.

Sul colletto della camicia, per dare un punto di luce all’outfit;

su un abito scollato per minimizzare la scollatura qualora fosse troppo profonda;

sul cappello, specie se si tratta di un modello semplice e molto basic;

sul cappotto, per ravvivare ad esempio un modello total black;

sulla sciarpa o sul foulard per chiuderli in maniera elegante e raffinata, quasi da diva del cinema anni ’50.

Dunque, per non passare inosservate ecco 5 modi per appuntarsi le spille sugli indumenti.