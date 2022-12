Ecco come funziona davvero la carta regalo viaggi per stupire chi amiamo

Viaggio da regalare? Nessun problema! Esiste questa fantastica soluzione. Non tutti sanno che ci sono delle cose fondamentali da sapere: scopriamole insieme!

Come fare per regalo un viaggio e annunciarlo a sorpresa? Come regalarne uno senza date e in maniera originale? Che sia un buono regalo per un viaggio in aereo o se si vuole regalare un viaggio per due senza data, si può decidere tra una vasta scelta di buoni da stampare o in formato digitale. Per esempio, su Booking, oppure, i voucher di Ryanair, o ancora, anche Fly Box regala questo tipo di coupon per viaggiare. Ecco come funziona davvero la carta regalo viaggi e cos’è.

Carta regalo viaggio: cos’è

La carta regalo viaggi è molto simile ad un voucher o ad un coupon gratuito che una persona compra ad un’altra per viaggiare insieme, oppure, solo per il destinatario. Si tratta quindi di un regalo prepagato e comprato dal mittente a favore di un altro soggetto in forma di dono.

Viene usato per viaggiare in solitaria o in compagnia, a seconda delle caratteristiche scelte quando viene acquistato. Lo si può utilizzare negli hotel, per una guida turistica o addirittura per i mezzi di trasporto come i treni, navi o gli aerei. Si presenta per email in modalità digitale o come carta stampata.

Ecco come funziona davvero la carta regalo viaggi

Come funziona la carta regalo viaggio? Queste gift card sono già pagate e permettono a chi le ha ricevute di viaggiare gratuitamente. Sostanzialmente, all’interno c’è una somma di denaro destinata ad un viaggio, che sia organizzato oppure no. Alcune agenzie permettono di inserire le date, altre non hanno la scadenza e altre ancora consentono di regalare un viaggio a sorpresa.

Come si usa?

La carta regalo per i viaggi viene usata in automatico all’atto della prenotazione del viaggio, con o senza data. Il valore e l’importo che copre si può usare in pacchetti di qualsiasi genere o comunque in base al tipo di gift card ricevuta o acquistata.

Un esempio di utilizzo potrebbe essere visitare i Sassi di Matera, Patrimonio dell’Unesco e Capitale della Cultura. Oppure, prendere un viaggio per due per vedere l’Aurora Boreale. Ma si può andare in tutto il Mondo, partendo dall’Italia, passando per l’Europa e all’estero in generale nei vari continenti. Questa tipologia di regali di viaggio si possono usare ovunque, infatti, sono davvero emozionanti sia comprarli che riceverli. Quanto sarebbe bello riceverne uno o prenderlo per sé e per qualcun altro, viaggiare e divertirsi?