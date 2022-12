Non pigne e candele ma bottiglie di plastica per fare col riciclo il centrotavola natalizio più chic

Si possono riciclare in modo creativo le bottiglie di plastica per realizzare, anche in compagnia dei bambini, un centrotavola originale e raffinato. Scopriamo come!

Nelle festività natalizie indubbiamente vorremo un centrotavola durante i pranzi e le cene. Spesso lo si realizza col fai da te e il più delle volte si tende ad assemblare insieme pigne, candele e rami di abete. Possiamo però lanciarci su un’idea più originale ed economica grazie al riciclo creativo.

Protagoniste del progetto le bottiglie di plastica di acqua, bevande gassate, latte e detersivi.

Per riciclarle, invece di buttarle nel giorno prefissato dalla raccolta differenziata del nostro comune, lanciamoci su un progetto divertente che ci farà fare un figurone.

Non pigne e candele ma bottiglie per realizzare un centrotavola originale

Possiamo realizzare un’incantevole casetta di “pan di zenzero” da illuminare, così bella da sembrare prodotta in fabbrica. Oltre a poterla porre in tavola, potremmo posizionarla anche vicino al vetro di una finestra per un effetto suggestivo notturno.

Variando le decorazioni poi, ma adottando il medesimo procedimento, potremmo creare anche le casette del presepe o un centrotavola per altre occasioni.

Per la casetta di “zenzero” ci serviranno:

bottiglie di plastica;

cartone;

cartoncino;

colla vinilica;

fogli di giornali;

pennelli;

colori;

glitter ;

; lucine a pile;

forbici;

taglierino;

nastro adesivo.

Prendiamo 4 bottiglie e disponiamole come angoli di un rettangolo. Attacchiamole tra loro tramite il nastro adesivo, saranno le torri della casetta. Andiamo a unirle incollando ogni due bottiglie un rettangolo di cartone che fungerà da parete. Avremo così ottenuto la struttura della casa.

A questo punto col taglierino andiamo a tagliare delle piccole fessure quadrate nelle torri e nei muri per fare le finestre. Sopra vi incolleremo delle linee di cartone poste a forma di più per fare gli infissi. Attorcigliamo il cartoncino a cono per creare i tetti delle torri e incolliamoli su ognuna.

Nella parte centrale, sopra i pezzi di cartone/muri, andiamo a incollare due pezzi di cartoncini posti a triangolo per fare il tetto spiovente.

Incolliamo la struttura su una base di cartone che priveremo di alcune parti centrali: attraverso questi fori inseriremo le luci.

Infine, nel muro centrale della casetta, incolliamo un rettangolo in verticale per fare la porta.

Ultimi tocchi del lavoretto

Giunti a questo punto tagliamo a pezzetti i fogli di giornale. Prendiamo la colla vinilica e mettiamola in una ciotola. Bagniamo i pezzi di giornale e andiamo a disporli sulla casetta, prestando attenzione nel seguire tutte le linee. Arrotoliamone qualcuno a strisce per fare i bordi in rilievo di finestre e porta. Appallottoliamo alcuni pezzi imbevuti fino a modellare lecca lecca, caramelle, cuoricini o alberelli. Disponiamoli sulla casetta per decorare.

Facciamo più strati di giornale e colla per renderla solida. Lasciamo asciugare completamente e coloriamo. Sugli elementi decorativi potremmo incollare dei glitter per farli risaltare.

Possiamo poi abbellire la base e anche il tetto con della neve finta fai da te.

Infine, dalle fessure create al di sotto nella base andiamo a disporre le luci con le pile, fissiamole all’interno con il nastro adesivo. Dovranno essere disposte di modo da illuminare le finestrelle.

Quindi servono non pigne e candele ma bottiglie di plastica e altri materiali di riciclo per fare un centrotavola scenografico. Esibito in tavola il nostro lavoretto lascerà tutti a bocca aperta.

Naturalmente possiamo realizzare anche altre decorazioni per l’albero di Natale e il resto della casa.