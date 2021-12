Dopo i trent’anni molte tra noi sono spaventate dai segni del tempo che passa e vorrebbero avere un viso liscio e uniforme per sempre. Purtroppo, lo stress e l’inquinamento danneggiano a fondo la nostra pelle, in particolare quella del viso. Anche dopo quell’età in molte riscontrano già le prime rughe e le prime macchie che invecchiano il viso.

Con il passare del tempo, poi, le rughe di espressione si fanno più profonde e in molti credono che l’unica soluzione sia ricorrere al chirurgo estetico. Oggi sveleremo un metodo efficace per apparire più giovani: grazie a questo semplicissimo trucchetto le rughe del viso appariranno più lisce e meno evidenti.

L’armocromia e i suoi poteri sbalorditivi

Negli ultimi anni il mondo del beauty è stato rivoluzionato da una nuova disciplina in continua espansione e sempre più popolare. Stiamo parlando dell’armocromia, una disciplina che si basa sull’analisi del colore e che studia in che modo i colori si abbinano ai diversi tipi di bellezza. Secondo questa disciplina la bellezza ognuna di noi risalta se indossa alcuni colori specifici mentre perde fascino se ne indosserà altri.

Grazie a un semplice test, possiamo stabilire a quale stagione apparteniamo. In base ai colori degli occhi, dei capelli e della pelle è possibile stabilire se siamo autunno, inverno, primavera o estate. In base alla stagione che ci verrà abbinata potremo capire quali colori ci stanno meglio e dovremmo indossare.

Sempre più donne usano questo metodo per scegliere quali capi e make-up indossare, ma in poche sanno che è possibile anche usarlo per sembrare più giovani.

Grazie a questo semplicissimo trucchetto le rughe del viso appariranno più lisce e meno evidenti

L’armocromia è uno strumento che può anche farci sembrare più giovani e riposate. Secondo chi studia questa materia ognuna di noi avrebbe dei colori amici che risalterebbero la bellezza del viso. Con questi colori il nostro volto sarà investito da molta luce e la pelle apparirà più liscia ed uniforme. Quindi, avrebbero il potere di uniformare il colorito del viso, nascondendo le macchie e i difetti con un incredibile effetto lisciante.

Se siamo scettici e non ci sembra vero possiamo, fare un test con alcune stoffe di colori diversi davanti ad uno specchio, il risultato potrebbe lasciarci senza parole.

