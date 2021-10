È un problema estremamente comune per chi ama indossare tanti anelli, ma vale anche per chi porta fedi o fedine. Spesso e volentieri capita che un anello che ci è sempre andato alla perfezione inizi a sfilarsi. Questo può dipendere da vari fattori, incluse le stagioni dell’anno. Infatti sappiamo bene che con il caldo le dita potrebbero ingrossarsi per poi sfinarsi durante l’inverno. Oppure soffriamo di qualche patologia che porta al gonfiore delle mani. Quindi cosa fare in questi casi? Non possiamo certo far modificare le dimensioni dall’orafo per poi ritrovarci con un anello troppo piccolo.

Semplicissima ed economica questa soluzione geniale per stringere un anello che ci va largo

I motivi per cui un anello potrebbe risultare troppo grande sono diversi. Magari ci è stato regalato e non possiamo restituirlo per cambiare la misura. Magari siamo dimagriti e ora anche gli anelli ci vanno larghi, non solo i vestiti. Oppure utilizziamo spesso creme per le mani e inevitabilmente gli anelli iniziano a scivolare un po’ via.

Insomma per svariati motivi abbiamo bisogno di stringere l’anello ma non possiamo farlo. Ecco allora un accessorio pratico che può risolvere tutti i nostri problemi, il riduttore in silicone o PVC. Questi piccoli cilindretti trasparenti sono quello che fa al caso nostro. In genere si vendono in confezioni da circa 6 pezzi a meno di 10 euro.

Questi riduttori invisibili sono facili da applicare e non rovinano in nessun modo l’anello. Controlliamo sempre la descrizione sulla confezione, ma in generale sono tutti ipoallergenici. Di varie dimensioni, si adattano a fedi con uno spessore più grande ma anche ad anelli più piccoli. Posizioniamo il riduttore nella parte che andrà in direzione del palmo e via. L’anello rimarrà ben saldo al dito senza rischiare di perderlo, ma soprattutto sarà quasi praticamente invisibile.

Un ultimo consiglio

I riduttori sono sicuramente utili, ma essendo di materiali plastici o siliconici potrebbero tendere ad ingiallire col tempo, quindi facciamo una bella scorta. Quando vedremo un eventuale cambiamento di colore sostituiamoli e via. Se quelli di forma cilindrica risultano scomodi possiamo scegliere quelli a spirale. Più pratici rispetto ai cilindrici si adattano ancora meglio alla forma circolare dell’anello, se sono troppo lunghi basterà tagliarli della misura che preferiamo.

Quindi, ecco perché è semplicissima ed economica questa soluzione geniale per stringere un anello che ci va largo. Con questo metodo avremo sempre l’anello ben saldo al dito e non rischieremo di perderlo. Una soluzione ideale per chi non vuole stringere in maniera permanente un anello. Ora non ci resta che indossare tutti gli anelli che vogliamo e sbizzarrirci seguendo la moda del momento.

