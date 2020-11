Capita spesso di acquistare anelli o orecchini in set, da qualche famosa catena di vestiti. Design eccezionale, ma spesso dopo averli indossati per un po’ iniziano a scolorirsi. Non solo, lasciano anche macchiata la pelle con un alone nero. O per gli orecchini, creando una strana patina verdastra. Non c’è da preoccuparsi, non si tratta di allergia al nichel o ad altri componenti. E’ soltanto una reazione chimica.

Perché orecchini e anelli si scoloriscono macchiandoci la pelle?

Esattamente, questo strano effetto è causato dall’interazione del nostro sudore con il materiale dei nostri gioielli. Infatti significa che i nostri monili avranno un’alta percentuale di rame nella lega di cui sono fatti. A volte è proprio un effetto dell’interazione del nostro pH naturale con i vari materiali.

Questo fenomeno è visibile maggiormente in orecchini e anelli proprio perché restano molto tempo a contatto diretto con la pelle. Se pensiamo ai bracciali o agli orologi per esempio, questi si muovono più spesso quindi è difficile vederne gli effetti.

Cosa succede quindi?

Il rame a contatto con la pelle rilascia una sorta di sali che vanno a scolorire il gioiello, macchiando la pelle. Se ci rendiamo conto che quasi tutta la bigiotteria che possediamo ci fa questo effetto, la soluzione è acquistare gioielli di acciaio. Infatti l’acciaio inox è inossidabile. Quindi a contatto con il sudore non ha alcuna reazione. Si possono anche acquistare gioielli in argento 925, che contiene basse quantità di rame se si vuole qualcosa di più costoso.

Intanto per rimediare allo scolorimento si può tentare di pulire il gioiello. Con una soluzione di acqua e limone, o con il bicarbonato. Ma spesso non tornerà come prima. L’unica cosa da fare per il nostro anello preferito è applicare uno strato di smalto trasparente sulla parte interna. Così questa parte a contatto con la pelle sarà schermata dallo smalto e non si scolorirà più. Evitandoci quegli aloni antiestetici sulle dita.

Ed ecco perché orecchini e anelli si scoloriscono macchiandoci la pelle. E sappiamo come rimediare, almeno in parte. Così potremo indossare i nostri gioielli alla moda senza problemi. E perché non provare con altri accessori?