Chi si dedica alla cucina sa che questo periodo offre parecchie golosità. Ci si può infatti cimentare nella cottura delle castagne, oppure dedicarsi a portare in tavola delle preparazioni a base di verdure. Ad esempio consigliamo di provare un contorno stagionale facile e gustoso, pronto in soli 10 minuti: i funghi trifolati. C’è poi la zucca, simbolo di Halloween e di Jack-O’-lantern, che è l’indiscussa protagonista del mese di ottobre. Infatti chi non prova queste golose e croccanti frittelle autunnali non sa cosa si perde. Vediamo insieme dunque quali sono gli step necessari per portare in tavola delle delizie di questa stagione in modo del tutto inusuale.

La lista ingredienti necessaria per creare più frittelle

1 cipollotto di medie dimensioni;

1 cucchiaino di lievito istantaneo per le preparazioni salate;

100 grammi di farina di tipo 00;

2 uova di medie dimensioni;

300 grammi di polpa di zucca;

40 grammi di parmigiano reggiano;

40 grammi di parmigiano reggiano a pezzetti;

olio di semi di arachidi quanto basta;

pepe quanto basta;

prezzemolo quanto basta;

rosmarino quanto basta;

sale quanto basta;

timo quanto basta.

Prendere la polpa di zucca e grattugiarla su un foglio di carta assorbente con l’aiuto di una grattugia a fori grossi. Per preparare al meglio questa ricetta consigliamo di optare per la varietà “delica” perché rispetto alle altre ha una consistenza più compatta e tenderà meno a sfaldarsi. Una volta completato questo compito strappiamo un altro pezzo di Scottex e andiamo a tamponare con forza l’ortaggio grattugiato. In questo modo riusciremo a rimuovere l’acqua in eccesso per creare poi delle frittelle asciutte e croccanti. Prendere una ciotola e inserircela all’interno. Nel frattempo mondare il cipollotto e tritarlo finemente. Aggiungerlo al contenitore accompagnandolo con le uova, con formaggio grattugiato e con quello a pezzettini. Insaporire con il pepe e con le erbe aromatiche indicate nella lista ingredienti. Assaggiare e aggiustare di sale secondo il proprio gusto. Mescolare bene con una spatola, facendo attenzione ad amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungere infine anche la farina con il lievito setacciato e mescolare. Accendiamo i fornelli e in una padella scaldiamo l’olio di arachidi. Infatti in pochi lo comprano ma questo è l’olio consigliato per friggere secondo la scienza.

Con un mestolo o un cucchiaio formiamo diversi cerchi. Cuociamoli per circa 5 minuti, facendo attenzione a girarli fino a che non saranno diventati dorati. Recuperiamoli delicatamente e appoggiatele sempre su uno Scottex per estrarre il grasso in eccesso.

