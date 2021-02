A molti sarà capitato almeno una volta di svegliarsi al mattino accorgendosi di avere le dita delle mani più gonfie del solito. È più facile rendersene conto quando si indossano degli anelli. Infatti, al mattino è più difficile sfilarli rispetto al resto della giornata.

Molteplici possono essere le cause e rimedi delle mani gonfie al mattino. Molto spesso le alterazioni che si presentano nel corpo sono dovute a fattori fisiologici. Ad esempio, il gonfiore è solitamente associato alla ritenzione idrica. Anche nel caso delle mani gonfie, l’accumulo di liquidi nei tessuti potrebbe essere una spiegazione valida. Non è l’unica però.

Sbalzi ormonali

Il sistema endocrino è spesso responsabile quando ci troviamo di fronte a disfunzioni nel nostro corpo. Per esempio, gli sbalzi ormonali tipici delle donne in gravidanza o del ciclo mestruale possono essere cause scatenanti del gonfiore alle mani.

Problemi circolatori

Il gonfiore alle estremità del nostro corpo, come le dita, può essere causato da una cattiva circolazione del sangue. Ad esempio, un eccesso di colesterolo o una pressione arteriosa elevata (o scompensata) portano il cuore a pompare il sangue con più velocità e intensità. Questo crea uno scompenso nelle parti più estreme del nostro corpo. In questo caso non solo le dita tendono a gonfiarsi ma rimangono anche più fredde.

Fattori ambientali

Molto banalmente, il gonfiore alle mani può essere causato dalla temperatura dell’ambiente in cui ci troviamo. Una temperatura eccessivamente elevata o troppo fredda influisce sulla circolazione del sangue e di conseguenza può portare a un rigonfiamento delle mani.

Diverse patologie

In casi più estremi, il rigonfiamento alle mani è dovuto a patologie come il tunnel carpale o l’artrite. Quindi, se il gonfiore persiste ed è anche accompagnato da formicolio e dolore, è consigliabile consultare un medico. La tempestività è essenziali in questi casi.

Rimedi

Bere molta acqua durante il giorno, almeno 2 litri, è un rimedio per combattere il gonfiore alle mani causato dalla ritenzione idrica. Certamente, questa buona abitudine è consigliabile anche per mantenere il corpo in salute e in benessere.

Ridurre la quantità di sale consumato e utilizzare dei diuretici sono altre due valide azioni da compiere nel caso di gonfiore causato dal ristagno di liquidi nell’organismo.

È molto utile poi evitare gli sbalzi termici e cercare di mantenere una temperatura costante.

Inoltre, esistono esercizi e auto-massaggi da praticare per combattere il problema delle mani gonfie.

Ecco spiegato quindi cause e rimedi delle mani gonfie al mattino. Se i rimedi proposti non dovessero risultare efficaci, ovviamente si consiglia di contattare il proprio medico.