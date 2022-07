Il giorno del matrimonio tutto deve filare liscio come l’olio e anche l’ordine d’entrata in Chiesa o in Municipio è rigido. Secondo il Galateo una sicurezza pensavamo di averla però: la sposa entra per ultima accompagnata dal padre. Nelle cerimonie più moderne si deroga ampiamente anche a questo caposaldo della cerimonia. Si aspetta tutti, compreso lo sposo, sul sagrato o davanti al municipio, l’arrivo della sposa. Costei scende dall’auto, un breve saluto allo sposo e poi si entra per la celebrazione. In questo articolo scopriremo l’ordine di ingresso e alcune curiosità sulla cerimonia nuziale.

Qual è l’ordine per entrare in chiesa o in Comune ad un matrimonio sia quando entrano testimoni che mamma dello sposo, paggetti fino alla sposa

Il Galateo suggerirebbe il seguente ordine:

invitati e testimoni in postazione;

sposo accompagnato dalla mamma;

paggetti con le fedi;

sposa accompagnata dal papà;

damigella che regge lo strascico, se c’è naturalmente.

Questo ordine di apparizione non è più così seguito in Italia. Infatti si preferisce entrare in chiesa o in municipio una volta che la sposa sia già arrivata. La ragione potrebbe essere quella di non lasciare arrivare la protagonista della giornata tutta sola. Forse, invece ci si vuole assicurare che la sposa non ci ripensi come nel celebre film “Se scappi ti sposo”. A questo proposito il tempo massimo di ritardo tollerato per l’arrivo della sposa è di 15 minuti. Oltre il quarto d’ora, meglio rassicurare gli invitati che il matrimonio “s’ha da fare” ed è solo il traffico la causa del ritardo.

Le deroghe

In molti casi gli sposi desiderano entrare insieme soprattutto se si tratti di un’unione civile e in questi altri casi:

si tratta di sposi che hanno superato gli “anta”;

convivono già da tempo;

i genitori accompagnatori non ci sono più o non sono presenti per motivi di forza maggiore e non si intende sostituirli.

Curiosità

Lo sposo all’arrivo della futura consorte saluta il suocero con una stretta di mano e dà un pudico bacio sulla guancia alla promessa. Probabilmente qualcuno si chiederà se porti sfortuna che lo sposo veda l’abito prima dell’ingresso in chiesa. In realtà si può anticipare ancor prima questo fatidico momento con la nuova tendenza del “first look”. Letteralmente si traduce con il primo sguardo dello sposo alla futura moglie. Questo istante topico verrebbe anticipato alla mattina presto a favore del servizio fotografico.

Ecco, quindi, qual è l’ordine per entrare in chiesa ad un matrimonio, valido anche per le cerimonie civili.

Lettura consigliata

Ecco 3 luoghi originali e romantici dove celebrare il proprio matrimonio e lasciare tutti di stucco