Deliziosa questa torta gelato con fragole e panna semplice da preparare e perfetta per il dessert o la merenda

Con questo caldo, l’ideale per rinfrescarsi potrebbe essere gustare una fredda, morbida e golosa torta gelato. Si tratta di un tipo di dolce freddo, per cui non è prevista la cottura in forno. Non dobbiamo, però, pensare di dover necessariamente acquistare questa delizia in gelateria, magari a un costo esorbitante. Possiamo infatti provvedere a prepararla da noi, a casa, con semplici ingredienti e impiegando poco tempo. Infatti, possiamo preparare un golosissimo dessert freddo che allieterà il palato di grandi e piccini. Sarà deliziosa questa torta gelato con fragole e panna, pronta in soli 10 minuti. Per realizzarla saranno necessari pochi e semplici ingredienti, come delle fragole fresche, della panna montata e del latte condensato.

Per preparare la nostra torta gelato di fragole e panna avremo dunque bisogno di:

350 g di fragole;

450 g di panna da montare;

150 g di latte condensato;

1 fiala di estratto di vanillina.

Per preparare la torta gelato dobbiamo iniziare con il montare la panna. Dovremo quindi versarla in una ciotola e procedere a lavorarla con delle fruste. Uniremo il latte condensato e la vanillina e procederemo a mescolare per far ben amalgamare gli ingredienti. Prenderemo quindi le fragole, le sciacqueremo sotto un getto di acqua fredda corrente ed elimineremo i loro piccioli. Taglieremo dunque i frutti in piccoli pezzi con un coltello e li aggiungeremo al preparato di panna.

Prenderemo ora uno stampo in silicone del tipo da plumcake. Lo rivestiremo con della pellicola trasparente per alimenti e vi verseremo dentro l’impasto di fragole e panna. Copriremo nuovamente la superficie con altra pellicola per alimenti e metteremo il dolce nel congelatore per 6 ore. Trascorso il tempo, potremo prelevare la torta gelato con fragole e panna. Dovremo toglierla dallo stampo e servirla su un piatto da portata, per il dessert o per la merenda.

Possiamo decorare la superficie della torta con alcune fragole intere o con dei riccioli di panna. Oppure, possiamo spalmarvi sopra della gelatina di fragole. Ricordiamo solo che, prima di portare in tavola la torta, sarà necessario farla risposare a temperatura ambiente per almeno 5 minuti. In questo modo, risulterà maggiormente morbida e cedevole al cucchiaino.

