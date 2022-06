Temperature sempre più alte nel weekend. L’estate arriverà ufficialmente da settimana prossima, ma, per molti, sarà veramente lunga e complicata se proseguirà così. La siccità sta iniziando a essere un problema serio. In alcune zone d’Italia, fiumi e laghi sono nettamente al di sotto delle medie stagionali in quanto a livelli.

Si sente sempre più il bisogno di fresco e questo lo percepiamo anche nell’alimentazione. Consumiamo molti più liquidi, beviamo tanto, ma non ci sembra mai abbastanza. Nonostante l’aria condizionata, stare al chiuso tutto il giorno è comunque un problema.

Mangiare durante la pausa pranzo all’esterno, con più di 30 gradi, non è affatto semplice. Insalate, paste fredde, prosciutto e melone sono i piatti che vanno per la maggiore. A volte si salta tutto questo e ci si butta completamente su un gelato o un frappè.

Si risolve in questo modo anche il problema del dolce nelle varie cene estive che sono di voga in questo momento. Tuttavia, non è detto che non si possa prepararlo da sé, in maniera più economica e senza spendere del tempo eccessivo.

Ecco allora la proposta di oggi. Un semifreddo alle pesche con il miele, cremoso e gustoso per chiudere al meglio una bella cena gioviale. Andiamo a vederne gli ingredienti.

70 grammi di albumi;

30 grammi di miele;

300 ml di panna;

200 grammi di ricotta;

50 grammi di zucchero a velo;

6 grammi di colla di pesce;

500 grammi di pesche;

50 grammi di zucchero di canna.

Fresco come un gelato e soffice come una crema questo dolce con pesche, miele e altri ingredienti che conquisterà l’estate 2022

Iniziamo la preparazione montando gli albumi a neve, con 30 grammi di miele. Utilizzeremo questo al posto dello zucchero per rendere il dolce più leggero e nutriente. Sulla varietà da scegliere, possiamo decidere di optare per diverse scelte, tutte molto valide.

Successivamente, andremo a lavare 300 grammi di pesche. Le sbucceremo e le andremo a tagliare a pezzotti, mettendole nel bicchiere del mixer. Dopodiché le frulleremo insieme allo zucchero di canna. Per ultimo aggiungeremo la ricotta. Possiamo anche decidere di amalgamarla alla crema di pesche con un semplice cucchiaio di legno. Se faremo così, però, si consiglia di andarla a setacciare successivamente, in modo che non si formino grumi.

Quindi, mettiamo a sciogliere la colla di pesce in una bacinella d’acqua. Trasferiamola in un tegame e facciamola cuocere qualche minuto con un paio di cucchiai di panna. Il resto lo andremo a montare con lo zucchero a velo.

A questo punto, siamo pronti per unire tutti i preparati. Quindi, versiamo in una ciotola gli albumi montati a neve con il miele, la purea di pesche, la panna montata e la colla di pesce. Amalgamiamo bene per qualche minuto, prima di versare il tutto in uno stampo, possibilmente di silicone.

Le pesche avanzate dovranno essere lavate e tagliate a fettine sottili che cospargeranno tutta la superficie del nostro dolce. Quindi, mettiamo in freezer per quattro ore.

Passato questo periodo, tiriamolo fuori e rovesciamolo, dopo qualche minuto, sul piatto da portata. Fresco come un gelato e soffice come una crema, il nostro semifreddo alle pesche e al miele sarà davvero fantastico per chiudere una splendida serata in compagnia.

