Da ormai qualche giorno la colonnina di mercurio ha cominciato a segnare delle temperature estremamente alte in tutta Italia. In molti si lasciano tentare da un maggiore uso di aria condizionata, ma ciò non è sempre un’ottima idea. Da una parte c’è la questione ambientale e quella dei costi delle bollette, che potrebbero lievitare. Dall’altra, poi, c’è il problema che questa soluzione è sempre momentanea e si esaurisce molto velocemente.

Invece, c’è un’altra soluzione che sicuramente è più incisiva e duratura. Parliamo delle meravigliose piante da interni per combattere il caldo. Grazie alla loro presenza, infatti, riescono a rinfrescare l’ambiente in cui sono disposte.

Sansevieria e palma di bambù

La sansevieria è una delle piante più amate dagli italiani e dunque più diffuse, ma forse ignora che questa pianta ha un altissimo contenuto di acqua che le consente di rinfrescare perfettamente la casa. Dato che questa pianta sopravvive bene anche in luoghi estremamente soleggiati, si può scegliere di posizionarla proprio davanti a finestre o portefinestre così da massimizzare il suo effetto benefico.

Se vogliamo cercare di umidificare un po’ casa dovremmo scegliere la palma di bambù. Emana infatti un effetto molto rinfrescante e, come per la sansevieria, sopporta bene anche la luce diretta del sole. Ottima, dunque, per metterla vicino alla sansevieria e creare una barriera verde contro il caldo e l’afa.

Meravigliose piante da interni per combattere il caldo e avere un’estate più fresca in casa

Chi invece è distratto e ha paura di non avere il pollice verde dovrebbe scegliere una pianta ragno. In alcune parti d’Italia la si conosce come pianta dell’aeroplano ed è una pianta che ha bisogno di davvero poca manutenzione umana. A differenza delle due piante elencate prima, però, la pianta ragno non ama la luce diretta del sole e va quindi messa al riparo.

Vicino a quest’ultima pianta sta benissimo un Ficus elastica, magari con delle grandissime foglie. Infatti, più le sue foglie sono grandi e numerose e maggiore sarà il modo in cui questa pianta raffredderà casa. L’accorgimento più importante per tenere questa pianta in salute è l’innaffiamento costante.

Approfondimento

Con questo vaso speciale le piante e i fiori in casa saranno ancora più belli e particolari