L’estate è una stagione che ci porta un clima certamente differente da quello primaverile. Ed anche eventi importanti. Non sono insoliti, infatti, inviti a matrimoni o a cerimonie come, ad esempio, quelle di laurea. Quando siamo invitate a una di queste occasioni, certamente pensiamo a come presentarci al meglio. Scegliamo quindi il vestito più adatto ed elegante, che ci faccia apparire belle e di classe. E, al contempo, pensiamo ai nostri capelli, alla piega e all’acconciatura migliore.

Potremmo però avere qualche problema nel caso i nostri capelli fossero molto ricci. Non è infatti facile domarli e, soprattutto, farli stare in piega. Acconciature sbagliate, poi, potrebbero farci somigliare a un ananas. Ma è semplice ed elegante questa acconciatura semi raccolta, ideale per capelli ricci di media lunghezza. Ed è inoltre molto facile da realizzare e perfetta per presentarsi con stile a una cerimonia.

Domare i ricci

I capelli ricci sono molto belli e molti ambiti, soprattutto dalle donne che li hanno lisci per natura. Le ricce, però, potrebbero avere qualcosa da ridire, vista la difficoltà nel pettinarli o nel portarli a determinate lunghezze. Molte donne con i capelli ricci, infatti, tenderebbero a lisciarli. Questo per una maggiore comodità di acconciatura o per armonizzare un viso dall’ovale arrotondato.

Quindi, nel caso ad esempio di un invito a un matrimonio, chi ha i capelli ricci potrebbe preferire stirarli per presentarsi alla cerimonia in modo curato. Esiste però un’acconciatura perfetta che permette un semi raccolto molto elegante. Realizzarla è molto facile e saranno necessari solo un pettine, delle forcine e del gel per capelli.

Semplice ed elegante questa acconciatura semi raccolta per capelli ricci di media lunghezza, perfetta per cerimonie e matrimoni

Possiamo realizzare un’elegante acconciatura semi raccolta per i nostri capelli ricci di media lunghezza. Innanzitutto, dobbiamo lavare la chioma come di consueto e, possibilmente, con shampoo e balsamo per capelli ricci. Quindi li asciugheremo e provvederemo a pettinarli con un pettine a denti stretti. Sempre con il pettine dovremo fare una riga laterale, in modo da avere un ciuffo di lato. Fisseremo i capelli, al lato della testa opposto al ciuffo, con almeno tre forcine poste l’una accanto all’altra. Ci concentreremo quindi a scolpire il ciuffo con il gel, in modo che resti alto e a fianco del viso.

In pochissimi minuti, avremo realizzato un’acconciatura perfetta e chic. Per una maggiore eleganza, potremo utilizzare delle forcine con perle o strass. L’effetto del semi raccolto, inoltre, farà sembrare i capelli più lunghi e, di conseguenza, maggiormente femminili.

Lettura consigliata

Basta con i tagli che poi non piacciono, ecco 3 modi geniali per accorciare i capelli senza forbici